قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وأتربة عالقة بالقاهرة.. وفرص لأمطار على هذه المناطق
النيل نهر دولي مشترك.. لماذا ترفض إثيوبيا الاعتراف بحقوق مصر والسودان؟
سعر الذهب اليوم السبت 24-1-2026 في مصر
لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك
إسراء عبد الفتاح تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع زوجها حمدي الميرغني
قوات الاحتلال تلقي عبوات متفجرة على مبنى في بلدة بليدا جنوب لبنان
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 24-1-2026
قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار
أعمال قبل الفجر في شعبان.. 10 عبادات تدخلك الجنة دون عذاب
إيران: الجيش مستعد لأسوأ السيناريوهات وانهيار الدولة سيؤدي لمشكلات إقليمية
الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 24-1-2026 في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 24-1-2026 داخل محلات الصاغة.

المعدن الأصفر ثابت

وسجل سعر الذهب ثباتًا على مستوى الأعيرةالذهبية المختلفة ودون أي تغيير منذ ختام تعاملات أمس الجمعة.

ارتفاع الذهب

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 75 جنيه في المتوسط مساء أمس بمختلف الأعيرة الذهبية.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

صعود جديد

وخلال تعاملات أمس وحتي قبل قليل من بدء التداولات سجل سعر جرام الذهب زيادة بلغت ما يقارب من 75 جنيه في المتوسط.

وكسر معدل صعود الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي قبل قليل نحو  300 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في اخر تحديث له منذ قليل نحو  6570 جنيه .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7508 جنيه للبيع و 7542 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6570 جنيه للبيع و 6600 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم الخميس

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو  5631 جنيه للبيع و 5657 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4380 جنيه للبيع و 4400 جنيه للشراء.

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5256 ألف جنيه للبيع و 52.8 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  4940 دولار للبيع و 4941 دولار للشراء.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

ذهب غير رسمي

في ظل تزايد الإقبال على شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للادخار، تتصاعد التحذيرات الرسمية من مخاطر التعامل مع مصادر غير معتمدة.

 وفي هذا السياق، شدد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، على ضرورة التزام المواطنين بالشراء من الأسواق المعروفة والجهات الخاضعة للرقابة، حفاظًا على أموالهم وضمانًا لجودة المشغولات الذهبية المتداولة في السوق المحلي.

حذّر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، المواطنين من الانسياق وراء شراء المشغولات الذهبية من مصادر غير موثوقة، مؤكدًا أن التعامل مع الجهات الرسمية والمعتمدة هو السبيل الوحيد لضمان سلامة وجودة الذهب والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وأوضح واصف، أن مصلحة الدمغة والموازين تمتلك الإمكانيات الفنية والأدوات المعتمدة التي تمكنها من فحص المشغولات الذهبية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، سواء من خلال مقرها الرئيسي بمنطقة الجمالية أو عبر فروعها المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن انتشار بعض حالات الغش في الأسواق يستوجب توخي الحذر والشراء فقط من محال وأسواق معروفة تخضع لرقابة دورية ومستمرة، مشددًا على أهمية الابتعاد عن المصادر العشوائية أو غير المرخصة التي قد تعرض المواطنين لخسائر مادية.

الإبلاغ الفوري عن أي اشتباه

وأكد على أنه في حال وجود أي شكوك تتعلق بجودة أو عيار المشغولات الذهبية، يجب على المواطنين التوجه فورًا إلى مصلحة الدمغة أو الإبلاغ عبر الخط الساخن التابع لها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من سلامة المشغولات.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

عمرو أديب

المسئول عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة

رمضان 2026

جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026

محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان

محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان

ترشيحاتنا

معاشات

استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق

الأنبا بيمن

بيد نيافة الأنبا بيمن.. سيامة شمامسة جدد بإيبارشية نقادة وقوص

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يواصل فعالياته الإنسانية والتوعوية في معرض الكتاب

بالصور

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

الطعام
الطعام
الطعام

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

اضطراب المزاج الأشهر.. استخدام الموبايل قبل النوم يؤدي لـ 3 مشكلات صحية

النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه

فيديو

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد