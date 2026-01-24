سعر الذهب اليوم السبت 24-1-2026 في مصر

شهد سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 24-1-2026 داخل محلات الصاغة.

المعدن الأصفر ثابت

وسجل سعر الذهب ثباتًا على مستوى الأعيرةالذهبية المختلفة ودون أي تغيير منذ ختام تعاملات أمس الجمعة.

ارتفاع الذهب

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 75 جنيه في المتوسط مساء أمس بمختلف الأعيرة الذهبية.

صعود جديد

وخلال تعاملات أمس وحتي قبل قليل من بدء التداولات سجل سعر جرام الذهب زيادة بلغت ما يقارب من 75 جنيه في المتوسط.

وكسر معدل صعود الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي قبل قليل نحو 300 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في اخر تحديث له منذ قليل نحو 6570 جنيه .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7508 جنيه للبيع و 7542 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6570 جنيه للبيع و 6600 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5631 جنيه للبيع و 5657 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4380 جنيه للبيع و 4400 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5256 ألف جنيه للبيع و 52.8 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4940 دولار للبيع و 4941 دولار للشراء.

ذهب غير رسمي

في ظل تزايد الإقبال على شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للادخار، تتصاعد التحذيرات الرسمية من مخاطر التعامل مع مصادر غير معتمدة.

وفي هذا السياق، شدد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، على ضرورة التزام المواطنين بالشراء من الأسواق المعروفة والجهات الخاضعة للرقابة، حفاظًا على أموالهم وضمانًا لجودة المشغولات الذهبية المتداولة في السوق المحلي.

حذّر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، المواطنين من الانسياق وراء شراء المشغولات الذهبية من مصادر غير موثوقة، مؤكدًا أن التعامل مع الجهات الرسمية والمعتمدة هو السبيل الوحيد لضمان سلامة وجودة الذهب والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وأوضح واصف، أن مصلحة الدمغة والموازين تمتلك الإمكانيات الفنية والأدوات المعتمدة التي تمكنها من فحص المشغولات الذهبية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، سواء من خلال مقرها الرئيسي بمنطقة الجمالية أو عبر فروعها المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن انتشار بعض حالات الغش في الأسواق يستوجب توخي الحذر والشراء فقط من محال وأسواق معروفة تخضع لرقابة دورية ومستمرة، مشددًا على أهمية الابتعاد عن المصادر العشوائية أو غير المرخصة التي قد تعرض المواطنين لخسائر مادية.

الإبلاغ الفوري عن أي اشتباه

وأكد على أنه في حال وجود أي شكوك تتعلق بجودة أو عيار المشغولات الذهبية، يجب على المواطنين التوجه فورًا إلى مصلحة الدمغة أو الإبلاغ عبر الخط الساخن التابع لها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق من سلامة المشغولات.