علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل

تعد القهوة من أشهر المشروبات العالميه التي تساعد في زيادة التركيز ولكن أثبتت الأبحاث الحديثة مجموعة من الفوائد الجديدة لها.

ووفقا لما جاء في موقع drugs كشفت الأبحاث الجديدة إلى أن بعض المركبات الموجودة في حبوب البن المحمصة يمكن أن تساعد في إبطاء سرعة دخول السكر إلى مجرى الدم، وهو اكتشاف قد يدعم في يوم من الأيام أطعمة جديدة تهدف إلى إدارة مرض السكري من النوع الثاني .

تفاصيل الدراسة

حدد العلماء ثلاثة مركبات غير معروفة سابقًا في البن المحمص تعمل على منع إنزيم ألفا جلوكوزيداز بقوة، وهو إنزيم يساعد الجسم على تكسير الكربوهيدرات أثناء عملية الهضم.

يلعب هذا الإنزيم دورًا رئيسيًا في سرعة دخول السكر إلى الدم. ويمكن أن يساعد إبطاء هذه العملية في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ.

وقد قاد البحث مينغوا تشيو في معهد كونمينغ لعلم النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، ونُشر في مجلة أبحاث نباتات المشروبات .

وتضيف هذه النتائج إلى الأدلة المتزايدة على أن القهوة قد تقدم فوائد صحية تتجاوز التغذية الأساسية (والطعم).

يُعدّ العثور على مركبات مفيدة في الأطعمة أمراً صعباً لأنها تحتوي على آلاف المواد الكيميائية المترابطة.

ولمعالجة هذا الأمر، استخدم فريق البحث أدوات مختبرية متقدمة، بما في ذلك الرنين المغناطيسي النووي (NMR) والكروماتوغرافيا السائلة-مطياف الكتلة (LC-MS/MS)، لتحليل حبوب البن العربي المحمصة بعناية .

باستخدام عملية فحص من ثلاث خطوات، تمكن العلماء من تحديد الأجزاء الأكثر نشاطًا كيميائيًا في مستخلص القهوة.

وبعد إجراء المزيد من الاختبارات والتنقية، قاموا بعزل ثلاثة مركبات جديدة، أطلقوا عليها اسم كافالدهيدات A وB وC.

أظهرت المركبات الثلاثة قدرةً عاليةً على تثبيط إنزيم ألفا-غلوكوزيداز. وتراوحت فعاليتها، التي قُيست بقيم IC₅₀، بين 45.07 و17.50 ميكرومول، مما يجعلها أكثر فعاليةً من أكاربوز ، وهو دواء شائع الاستخدام لعلاج داء السكري (كلما انخفضت قيمة IC₅₀، زادت الفعالية).

ثم استخدم الفريق أدوات قياس الطيف الكتلي الإضافية للبحث عن مواد يصعب اكتشافها، وكشف هذا التحليل عن ثلاثة مركبات أخرى لم تكن معروفة من قبل.

تُظهر النتائج مجتمعة أن طريقة الباحثين يمكنها الكشف عن مركبات مهمة متعلقة بالصحة في الأطعمة المعقدة مثل القهوة.

تشير النتائج إلى إمكانية تطوير مكونات مستخلصة من القهوة مستقبلاً للمساعدة في ضبط مستوى السكر في الدم ويقول الباحثون إن الدراسات المستقبلية ستختبر مدى أمان وفعالية هذه المركبات في الكائنات الحية.