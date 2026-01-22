قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآلة حادة بتظاهرة للأكراد
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
آية التيجي

اقترب العلماء خطوة جديدة من إصلاح إصابات الركبة والوقاية من التهاب المفاصل، بعد اكتشاف آلية علمية تسمح بتثبيط بروتين مرتبط بالتقدم في العمر، وهو ما قد يُحدث ثورة في علاج تآكل الغضاريف وآلام المفاصل.

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

وبحسب دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد الأمريكية، نجح العلماء في تطوير دواء جديد قادر على عكس فقدان الغضاريف المرتبط بالشيخوخة، ومنع تطور التهاب المفاصل في الركبة بعد الإصابات.

ويُعد التهاب المفاصل من أكثر الأمراض شيوعًا، حيث يسبب الألم والتورم والتيبّس بالمفاصل، ويؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ولا يوجد له حتى الآن علاج نهائي.

وتحدث إصابات الغضاريف غالبًا نتيجة الصدمات الرياضية أو التواء الركبة، وبمجرد تلف الغضروف لا يستطيع الجسم إصلاحه ذاتيًا، ما يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها وتشوه المفصل بمرور الوقت.

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

كيف يعمل الدواء الجديد؟

واكتشف الباحثون أن حقن الدواء مباشرة داخل المفصل المصاب حفّز تجدد الغضاريف، ما يفتح الباب أمام علاجات مستقبلية قد تُغني عن جراحات استبدال المفاصل.

وقالت البروفيسورة هيلين بلو، أستاذة علم الأحياء الدقيقة والمناعة وقائدة الدراسة:"هذه طريقة جديدة لتجديد الأنسجة لدى البالغين، وتحمل وعودًا سريرية كبيرة لعلاج التهاب المفاصل الناتج عن التقدم في العمر أو الإصابات."

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

البروتين المسؤول عن تآكل الغضاريف

وحدّد الباحثون بروتينًا يُعرف باسم 15-PGDH، وهو إنزيم يزداد مستواه مع التقدم في العمر، ويرتبط بتدهور وظائف الأنسجة.

وأظهرت تجارب سابقة على الفئران أن ارتفاع هذا البروتين يؤدي إلى ضعف العضلات، بينما ساهم تثبيطه في زيادة الكتلة العضلية وتحسين القدرة البدنية.

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

نتائج مذهلة في التجارب

وأدى تثبيط البروتين إلى زيادة سماكة الغضاريف المتآكلة بسبب العمر.
في حالات إصابات الركبة المشابهة لتمزق الرباط الصليبي، انخفض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل بشكل ملحوظ.

وأكد الباحثون، أن الفئران التي تلقت العلاج مرتين أسبوعيًا لمدة 4 أسابيع أصبحت أكثر قدرة على تحميل الوزن على الركبة المصابة، ولوحظ انخفاض واضح في مؤشرات الالتهاب وعودة الغضاريف إلى خصائص أكثر شبابًا.

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

نتائج مبشرة على أنسجة بشرية

واختبر الباحثون الدواء على عينات غضاريف مأخوذة من مرضى خضعوا لجراحات استبدال الركبة، وبعد أسبوع واحد فقط ظهرت مؤشرات مبكرة لتجدد الغضروف وانخفاض الالتهابات.

وقالت الدكتورة نيدي بهوتاني، أستاذة جراحة العظام والمشاركة في الدراسة: “ما يحدث مذهل، حيث تقوم الخلايا الموجودة بالفعل داخل الغضروف بتغيير نشاطها الجيني، ما يمنحنا فرصة حقيقية لتجديد الأنسجة دون تدخل جراحي.”

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

هل يقترب العلاج من البشر؟

وأكدت البروفيسورة بلو أن المرحلة الأولى من التجارب السريرية لمثبط بروتين 15-PGDH أظهرت أنه آمن وفعّال لعلاج ضعف العضلات لدى متطوعين أصحاء، مع آمال قريبة لإطلاق تجارب مماثلة لاختبار تأثيره على تجدد الغضاريف.

وأضافت: “نحن متحمسون للغاية لهذا الاكتشاف.. تخيّل إعادة نمو الغضروف الطبيعي وتجنب جراحات استبدال المفاصل.”

ويُصيب التهاب المفاصل العظمي نحو 10 ملايين شخص في بريطانيا، وأكثر من نصف الحالات تتركز في الركبة، وما يزيد على 100 ألف شخص سنويًا ينضمون لقوائم انتظار جراحات استبدال المفاصل.

إصابات الركبة التهاب المفاصل تجديد الغضاريف خشونة الركبة علاج التهاب المفاصل تآكل الغضروف استبدال المفاصل أبحاث طبية حديثة جامعة ستانفورد آلام المفاصل

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

