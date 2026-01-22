قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق فهمي: مصر ستشارك في مجلس السلام الدولي لاعتبارات كثيرة
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
الطقس.. استمرار الغطاء السحابي ببعض المحافظات وأمطار خلال ساعات
الولايات المتحدة تدرس الانسحاب العسكري الكامل من سوريا
ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق
هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل
مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة: الدنيا ماوقفتش على موبايل وللا اتنين من بره
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
أطعمة شائعة تدمر صحة الأمعاء بصمت.. خبراء يحذرون من تأثيرها على الجهاز الهضمي

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
آية التيجي

أصبح صحة الأمعاء هي الهوس الجديد الذي يجتاح العالم، مع انتقال أطعمة كانت تُعرف سابقًا في المتاجر المتخصصة مثل الكفير، الكومبوتشا، الكيمتشي، والملفوف المخمّر (الساوركراوت) إلى أرفف السوبر ماركت.

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء

ويرجع هذا الاهتمام المتزايد إلى أدلة علمية متنامية تؤكد الدور المحوري الذي يلعبه الميكروبيوم المعوي وهو مجموعة البكتيريا النافعة التي تعيش في الأمعاء في دعم المناعة، تحسين التمثيل الغذائي، بل وحتى التأثير على الصحة النفسية.

وتشير دراسات حديثة إلى أن مشكلات الجهاز الهضمي تمثل واحدة من كل ثماني زيارات للأطباء، مع ارتفاع ملحوظ في أمراض الأمعاء الالتهابية مثل كرون والتهاب القولون التقرحي بنسبة 34% خلال عشر سنوات، وفقًا لما نشر في موقع "ديلي ميل" البريطانية.

ورغم أهمية تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك والبريبيوتيك، يحذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة الشائعة قد تكون أكثر ضررًا لصحة الأمعاء مما نتصور.

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء

وأسوأ أطعمة لصحة الأمعاء بحسب خبراء التغذية
الخبز التجاري الجاهز
يحتوي العديد من أنواع الخبز المتوفرة في السوبر ماركت على مستحلبات صناعية تُستخدم لتحسين القوام وإطالة مدة الصلاحية، إلا أنها قد تُضعف بطانة الأمعاء وتزيد من خطر الالتهابات، فضلًا عن افتقار الخبز الأبيض للألياف الضرورية لتغذية البكتيريا النافعة، ومن ابرزها :

ـ الآيس كريم:
لا يقتصر ضرره على السكر المرتفع، بل يحتوي أيضًا على مستحلبات صناعية قد تؤثر سلبًا على توازن البكتيريا المعوية. 

كما يعاني نحو 10% من الأشخاص من عدم تحمّل اللاكتوز، ما يسبب الانتفاخ والإسهال.

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء

ـ المشروبات الغازية الخالية: من السكر والحلويات الدايت
رغم انخفاض السكر، إلا أن المحليات الصناعية مثل السكارين والسكرالوز قد تغيّر تركيبة الميكروبيوم وتُضعف الحاجز المعوي، مما يزيد من فرص الالتهاب واضطرابات الهضم.

ـ الجبن النباتي المصنع:
تعتمد كثير من أنواع الجبن النباتي على زيوت مكررة ونشويات ومواد مثبتة، مع غياب البكتيريا النافعة الموجودة في منتجات الألبان المخمّرة، ما يجعله أقل فائدة لصحة الأمعاء.

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء

ـ المحار النيئ:
يُعد من أخطر الأطعمة على الجهاز الهضمي، إذ يمكن أن ينقل بكتيريا وفيروسات تسبب التسمم الغذائي، والذي يُعد أحد أبرز أسباب الإصابة بمتلازمة القولون العصبي على المدى الطويل.

ـ الأطعمة المقلية:
الزيوت التي تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة أثناء القلي تتأكسد، ما يؤدي إلى إنتاج مركبات ضارة تُحدث خللًا في الميكروبيوم وتسبب اضطرابات هضمية مثل الغازات وآلام المعدة.

أطعمة صحية للأمعاء

بدائل صحية ينصح بها الخبراء

ـ اختيار الخبز متعدد الحبوب من المخابز المحلية.

ـ استبدال الآيس كريم بالزبادي المخمّر أو الكفير.

ـ تقليل المحليات الصناعية والاعتماد على مشروبات مخمّرة طبيعية مثل الكومبوتشا.

ـ استخدام زيت الزيتون البِكر الممتاز بدلًا من زيوت القلي.

صحة الأمعاء الميكروبيوم أطعمة تضر الأمعاء البروبيوتيك اضطرابات الجهاز الهضمي القولون العصبي أطعمة ممنوعة لصحة الأمعاء البكتيريا النافعة التغذية الصحية

أطعمة شائعة تدمر صحة الأمعاء بصمت.. خبراء يحذرون من تأثيرها على الجهاز الهضمي

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

