رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

الكاكاو بالحليب من المشروبات الشتوية الشهيرة التي تمنح الدفء والطاقة في الأيام الباردة، فكثيرين من محبيه ينتظرون دخول الشتاء لشرب كوب دافئ قبل النوم، أو حتي كمشروب صباحي في بداية اليوم، حيث ذكر موقع «times of india»، أنه رغم فوائده العديدة، إلا أن هناك فئات معينة من الأشخاص، يُنصحون بتجنبه، أو تناوله بحذر، وذلك لتفادي الآثار السلبية التي قد تضر بصحتهم.

فوائد الكاكاو بالحليب

أوضحت الدراسات على الموقع الهندي، أن مشروب الكاكاو بالحليب له العديد من الفوائد، أهمها:

ـ مصدر للطاقة

يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد، التي تعزز صحة القلب، وتحسن تدفق الدم، كما أن الحليب غني بالكالسيوم، والبروتينات الضرورية للعظام، والعضلات.

ـ تحسين المزاج

يُعرف الكاكاو، بقدرته على تعزيز إنتاج هرمون السيروتونين في الدماغ، ما يساعد على تحسين المزاج ومحاربة الاكتئاب.

ـ دعم المناعة

يحتوي الحليب على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين «D» والزنك، التي تعزز جهاز المناعة في الجسم، خاصة في فصل الشتاء.

الممنوعون من تناول الكاكاو بالحليب

ذكر الموقع أنه على الرغم من الفوائد الكثيرة لمشروب الكاكاو بالحليب، الا أن هناك فئات ممنوعة تماما من شربه، لما له من أضرار على صحتهم، وهذه الفئات هي:

ـ مرضى السكري

الكاكاو بالحليب غالبًا ما يحلى بالسكر، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، حتى بدون السكر، يحتوي الحليب على اللاكتوز، وهو نوع من السكر الطبيعي، الذي يجب مراقبته في هذه الحالات.

ـ الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز

الحليب يحتوي على اللاكتوز، وهو السكر الطبيعي الذي يصعب على بعض الأشخاص هضمه، مما قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ والإسهال.

ـ مرضى القولون العصبي

الكاكاو قد يهيج الأمعاء بسبب احتوائه على الكافيين ومركبات أخرى تزيد من حساسية الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى آلام في البطن وتفاقم أعراض القولون العصبي.

ـ الأطفال تحت عمر السنتين

ينصح الأطباء بعدم تقديم الحليب المحلى أو الكاكاو للأطفال دون سن السنتين، حيث قد يؤثر على صحة الأسنان ويساهم في تقليل الشهية للأطعمة الصحية.

ـ مرضى ارتفاع ضغط الدم

رغم فوائد الكاكاو للقلب، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى تأثيرات عكسية بسبب الكافيين الموجود فيه، خاصة إذا كان مشروب الكاكاو معدًا من مسحوق عالي التركيز.

ـ الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى

الكاكاو غني بمركبات الأوكسالات، التي قد تتراكم وتزيد من خطر تكون حصوات الكلى لدى الأشخاص المعرضين لذلك.

نصائح للاستمتاع بالكاكاو بالحليب بطريقة صحية

ـ يفضل استخدام بدائل طبيعية للتحلية مثل العسل.

ـ للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، يمكن استخدام حليب اللوز أو حليب الشوفان.

ـ تناول الكاكاو بالحليب بكميات معتدلة لتجنب أي آثار سلبية.

ـ استخدام مسحوق كاكاو نقي وخالٍ من الإضافات الصناعية يعزز الفوائد الصحية.