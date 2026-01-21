قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء 21-1-2026
بعد صفقات يناير.. الأهلي يعود لتصدر قائمة أعلى قيمة تسويقية في دوري أبطال أفريقيا
الصحة اللبنانية: شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة البازورية قضاء صور جنوبي البلاد
ترامب يصل زيورخ استعدادا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس
افتتاح معرض الكتاب 2026.. رئيس الوزراء يترك رسالة بخط اليد في جناح الأزهر الشريف
الداخلية السورية تعلن مخيم الهول مناطق محظورة.. وأردوغان يحذر قسد
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الليثيوم كمورد استراتيجي داعم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
خدمات

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

الكاكاو باللبن
الكاكاو باللبن
خالد يوسف

الكاكاو بالحليب من المشروبات الشتوية الشهيرة التي تمنح الدفء والطاقة في الأيام الباردة، فكثيرين من محبيه ينتظرون دخول الشتاء لشرب كوب دافئ قبل النوم، أو حتي كمشروب صباحي في بداية اليوم، حيث ذكر موقع «times of india»، أنه رغم فوائده العديدة، إلا أن هناك فئات معينة من الأشخاص، يُنصحون بتجنبه، أو تناوله بحذر، وذلك لتفادي الآثار السلبية التي قد تضر بصحتهم.

فوائد الكاكاو بالحليب

أوضحت الدراسات على الموقع الهندي، أن مشروب الكاكاو بالحليب له العديد من الفوائد، أهمها:

ـ مصدر للطاقة

يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد، التي تعزز صحة القلب، وتحسن تدفق الدم، كما أن الحليب غني بالكالسيوم، والبروتينات الضرورية للعظام، والعضلات.

ـ تحسين المزاج

يُعرف الكاكاو، بقدرته على تعزيز إنتاج هرمون السيروتونين في الدماغ، ما يساعد على تحسين المزاج ومحاربة الاكتئاب.

ـ دعم المناعة

يحتوي الحليب على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين «D» والزنك، التي تعزز جهاز المناعة في الجسم، خاصة في فصل الشتاء.

الممنوعون من تناول الكاكاو بالحليب

ذكر الموقع أنه على الرغم من الفوائد الكثيرة لمشروب الكاكاو بالحليب، الا أن هناك فئات ممنوعة تماما من شربه، لما له من أضرار على صحتهم، وهذه الفئات هي: 

ـ مرضى السكري

الكاكاو بالحليب غالبًا ما يحلى بالسكر، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، حتى بدون السكر، يحتوي الحليب على اللاكتوز، وهو نوع من السكر الطبيعي، الذي يجب مراقبته في هذه الحالات.

ـ الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز

الحليب يحتوي على اللاكتوز، وهو السكر الطبيعي الذي يصعب على بعض الأشخاص هضمه، مما قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ والإسهال.

ـ مرضى القولون العصبي

الكاكاو قد يهيج الأمعاء بسبب احتوائه على الكافيين ومركبات أخرى تزيد من حساسية الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى آلام في البطن وتفاقم أعراض القولون العصبي.

ـ الأطفال تحت عمر السنتين

ينصح الأطباء بعدم تقديم الحليب المحلى أو الكاكاو للأطفال دون سن السنتين، حيث قد يؤثر على صحة الأسنان ويساهم في تقليل الشهية للأطعمة الصحية.

ـ مرضى ارتفاع ضغط الدم

رغم فوائد الكاكاو للقلب، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى تأثيرات عكسية بسبب الكافيين الموجود فيه، خاصة إذا كان مشروب الكاكاو معدًا من مسحوق عالي التركيز.

ـ الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى

الكاكاو غني بمركبات الأوكسالات، التي قد تتراكم وتزيد من خطر تكون حصوات الكلى لدى الأشخاص المعرضين لذلك.

نصائح للاستمتاع بالكاكاو بالحليب بطريقة صحية

ـ يفضل استخدام بدائل طبيعية للتحلية مثل العسل.

ـ للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، يمكن استخدام حليب اللوز أو حليب الشوفان.

ـ تناول الكاكاو بالحليب بكميات معتدلة لتجنب أي آثار سلبية.

ـ استخدام مسحوق كاكاو نقي وخالٍ من الإضافات الصناعية يعزز الفوائد الصحية.

رغم احتياجه للتدفئة فئات ممنوعين من تناول الكاكاو باللبن

بسكويت الشوفان

طريقة عمل بسكويت الشوفان زى المحلات

طريقة عمل سلطة رنجة

طريقة عمل سلطة رنجة بمذاق احترافي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. وهذه الحيل المنزلية لعلاج الهالات السوداء

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

