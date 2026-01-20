ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكاو؟

يعتبر الكاكاو من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية، وتناوله باعتدال ينعكس بشكل إيجابي على صحة الجسم، لكن الإفراط قد يسبب بعض الأضرار.



أولًا: تأثيره على الدماغ والمزاج

يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد التي تحسن تدفق الدم إلى المخ.

يساعد على تحسين التركيز والانتباه.

يرفع هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين، ما يقلل التوتر ويحسن المزاج.



ثانيًا: صحة القلب

يساهم في خفض ضغط الدم.

يساعد على تقليل الكوليسترول الضار (LDL).

يحسن مرونة الأوعية الدموية ويقلل خطر أمراض القلب عند تناوله بدون سكر زائد.



ثالثًا: دعم المناعة



غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات.

يساعد الجسم على مقاومة الجذور الحرة المسببة للأمراض.



رابعًا: الطاقة والتمثيل الغذائي



يمنح طاقة طبيعية بسبب احتوائه على الثيوبرومين.

يساعد على تحسين عملية الحرق عند تناوله باعتدال.



خامسًا: تأثيره على النوم



تناوله ليلًا قد يسبب الأرق لبعض الأشخاص لاحتوائه على مواد منبهة.

يُفضل شربه صباحًا أو عصرًا.



أضرار محتملة عند الإفراط



زيادة الوزن بسبب السكر والسعرات العالية.

اضطرابات بالمعدة لدى بعض الأشخاص.

الصداع أو خفقان القلب عند الإكثار منه.