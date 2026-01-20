قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ـم تحكي مأساة.. أب يتجرد من كل مشاعر الإنسانية ويعذب ابنته حتى الموت
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. خطأ شائع يقع فيه كثيرون
أسعار الكهرباء بكافة الشرائح المنزلي والتجاري
صدمة جديدة تضرب منتخب المغرب بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا 2025
شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية
سوريا.. القبض على 90 من تنظيم داعش الفارين من سجن الشدادي
فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج
خالد الغندور يوجه رسالة للمغرب: أتمنى ألا تفرق الكرة الشعوب العربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكاو؟

ريهام قدري

يعتبر  الكاكاو من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية، وتناوله باعتدال ينعكس بشكل إيجابي على صحة الجسم، لكن الإفراط قد يسبب بعض الأضرار.
 

 أولًا: تأثيره على الدماغ والمزاج

يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد التي تحسن تدفق الدم إلى المخ.
يساعد على تحسين التركيز والانتباه.
يرفع هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين، ما يقلل التوتر ويحسن المزاج.
 

 ثانيًا: صحة القلب
يساهم في خفض ضغط الدم.
يساعد على تقليل الكوليسترول الضار (LDL).
يحسن مرونة الأوعية الدموية ويقلل خطر أمراض القلب عند تناوله بدون سكر زائد.
 

 ثالثًا: دعم المناعة


غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات.
يساعد الجسم على مقاومة الجذور الحرة المسببة للأمراض.
 

 رابعًا: الطاقة والتمثيل الغذائي


يمنح طاقة طبيعية بسبب احتوائه على الثيوبرومين.
يساعد على تحسين عملية الحرق عند تناوله باعتدال.
 

 خامسًا: تأثيره على النوم


تناوله ليلًا قد يسبب الأرق لبعض الأشخاص لاحتوائه على مواد منبهة.
يُفضل شربه صباحًا أو عصرًا.
 

 أضرار محتملة عند الإفراط


زيادة الوزن بسبب السكر والسعرات العالية.
اضطرابات بالمعدة لدى بعض الأشخاص.
الصداع أو خفقان القلب عند الإكثار منه.

