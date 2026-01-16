مثل الكافيهات.. طريقة عمل الكاكاو

في أيام الشتاء الباردة، يبحث الكثيرون عن مشروبات دافئة تمنحهم شعورًا بالراحة والدفء، ويأتي الكاكاو الساخن في مقدمة هذه الخيارات.

ليس فقط لطعمه اللذيذ والغني، بل أيضًا لفوائده المحتملة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والمعادن التي تدعم الجسم. وفي هذا المقال، نستعرض طريقة تحضيره بسهولة في المنزل، مع بعض الإضافات التي تضفي عليه مذاقًا مميزًا يناسب جميع الأذواق.

طريقة عمل الكاكاو الساخن



المكونات:

كوبان من الحليب

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام غير المُحلّى

ملعقتان كبيرتان من السكر (أو حسب الرغبة)

رشة فانيليا

اختياري: قطعة صغيرة من الشوكولاتة أو نصف ملعقة صغيرة نشا



طريقة التحضير:

يُوضع الحليب في قدر على نار متوسطة.

في وعاء صغير، يُخلط الكاكاو مع السكر وقليل من الحليب البارد حتى يذوب تمامًا دون تكتلات.

يُضاف خليط الكاكاو إلى الحليب مع التقليب المستمر.

يُترك على النار حتى يسخن جيدًا دون أن يصل إلى درجة الغليان.

تُضاف الفانيليا، ويمكن إضافة قطعة الشوكولاتة لمذاق أغنى.

للحصول على قوام أثقل، يُذاب النشا في قليل من الحليب ويُضاف مع التقليب حتى يتكاثف.

يُرفع عن النار ويُقدَّم ساخنًا.





رشة قرفة أو زنجبيل لإحساس دافئ

استبدال السكر بالعسل

تزيينه بالكريمة المخفوقة أو المارشميلو

