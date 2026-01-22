الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآلة حادة بتظاهرة للأكراد

أُصيب ستة أشخاص في هجوم طعن جماعي في مدينة أنتويرب البلجيكية، حيث يرقد اثنان منهم في المستشفى في حالة حرجة.

حادث طعن ضد الأكراد في بلجيكا

وقع الهجوم خلال مظاهرة بالقرب من ساحة أوبرا المزدحمة مساء الخميس.

بدأت أعمال الطعن خلال مظاهرة كردية في ساحة أوبرا، حيث رُفعت أعلام كردية وأعلام حزب العمال الكردستاني.

كان نحو 50 متظاهرًا حاضرين، وتواجدت الشرطة البلجيكية في الموقع لمراقبة التجمع الذي سادته السلمية.

مع اقتراب المظاهرة من نهايتها حوالي الساعة 7:20 مساءً، تصاعد الوضع فجأة.

ووفقًا للشرطة البلجيكية، وقعت عمليات الطعن في ذلك الوقت، مما دفع الضباط للتدخل فورًا واستدعاء فرق الإسعاف.

تُظهر صور من مكان الحادث ضباط شرطة يُجبرون أحد المشتبه بهم على الاستلقاء أرضًا أثناء اعتقاله.

تمكن رجال الشرطة البلجيكية المتواجدون في الساحة من تقديم الإسعافات الأولية للضحايا قبل وصول سيارات الإسعاف، وقد ألقت الشرطة القبض على مشتبه بهما، وبدأ التحقيق في الحادث.

عُثر على أربعة مصابين في الساحة نفسها، بينما عُثر على ضحيتين أخريين بالقرب منها في منطقتي روزفلت بلاس وسينت إليزابيث ستريت.