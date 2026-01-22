قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دنيا بطمة تدخل فى نوبة بكاء أثناء الحديث عن فترة حبسها بالسجن
شمس البارودي تكشف لحظات الرعب.. كيف أنقذتها وليمة الفقراء من حادث مروع؟
عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 وموعد بداية الشهر فلكيًا
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآلة حادة بتظاهرة للأكراد
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآلة حادة بتظاهرة للأكراد

حادث طعن ضد الأكراد في بلجيكا
حادث طعن ضد الأكراد في بلجيكا
قسم الخارجي

أُصيب ستة أشخاص في هجوم طعن جماعي في مدينة أنتويرب البلجيكية، حيث يرقد اثنان منهم في المستشفى في حالة حرجة.

حادث طعن ضد الأكراد في بلجيكا 

وقع الهجوم خلال مظاهرة بالقرب من ساحة أوبرا المزدحمة مساء الخميس.

بدأت أعمال الطعن خلال مظاهرة كردية في ساحة أوبرا، حيث رُفعت أعلام كردية وأعلام حزب العمال الكردستاني.

كان نحو 50 متظاهرًا حاضرين، وتواجدت الشرطة البلجيكية في الموقع لمراقبة التجمع الذي سادته السلمية.

مع اقتراب المظاهرة من نهايتها حوالي الساعة 7:20 مساءً، تصاعد الوضع فجأة.

ووفقًا للشرطة البلجيكية، وقعت عمليات الطعن في ذلك الوقت، مما دفع الضباط للتدخل فورًا واستدعاء فرق الإسعاف.

تُظهر صور من مكان الحادث ضباط شرطة يُجبرون أحد المشتبه بهم على الاستلقاء أرضًا أثناء اعتقاله.

تمكن رجال الشرطة البلجيكية المتواجدون في الساحة من تقديم الإسعافات الأولية للضحايا قبل وصول سيارات الإسعاف، وقد ألقت الشرطة القبض على مشتبه بهما، وبدأ التحقيق في الحادث.

عُثر على أربعة مصابين في الساحة نفسها، بينما عُثر على ضحيتين أخريين بالقرب منها في منطقتي روزفلت بلاس وسينت إليزابيث ستريت.

الشرطة البلجيكية هجوم بسكين تظاهرة للأكراد حادث طعن ضد الأكراد الأكراد في بلجيكا حزب العمال الكردستاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

قطع المياه

قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدا.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

كأس أمم إفريقيا

بيان من الديوان الملكي يشيد بنجاح المغرب في تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025

صورة من الدورة التدريبية

ختام دبلومة الرخصة الأفريقية A7 بمشاركة 19 مدربًا

تدريبات بيراميدز

بيراميدز يخوض أول تدريباته بالمغرب استعدادًا لمواجهة نهضة بركان | صور

بالصور

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد