سيطرة دمشق على حقول النفط والغاز تثير قلق إسرائيل والأكراد

سيطرت قوات الجيش السوري خلال الأيام الأخيرة على حقول "عمر" النفطي و"كونوكو" للغاز في شمال شرق البلاد، في إطار تقدم مستمر على مناطق كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رغم تحذيرات الولايات المتحدة بوقف الهجوم.

استعادة حقلي الرصافة وسفيان النفطيين



وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في دمشق أن الجيش السوري استعاد السيطرة على مدينة الطبقة وسدها المجاور، إضافة إلى سد الحرية الكبير، فيما أعلنت شركة النفط السورية استعادة حقلي الرصافة وسفيان النفطيين وجاهزيتهما لإعادة التشغيل.

في حوار مع صحيفة "معاريف"، اعتبر الدكتور موشيه إيلاد، مستشرق متخصص بالقضية الإسرائيلية والفلسطينية ولبنان، أن سيطرة الرئيس السوري أحمد الشرع على موارد الطاقة الرئيسية لم تعد مجرد خطوة تكتيكية، بل حدث ذو دلالة إقليمية عميقة، يعيد دمشق إلى مركز القوة ويضعف سلطة الأكراد في شمال شرق سوريا.

الضغوط العسكرية و السياسية



وأشار إيلاد إلى أن الضغوط العسكرية والسياسية قد تؤدي إلى تفكك النظام الكردي من الداخل، مع احتمال انسحاب بعض القبائل العربية من التحالف مع قسد، فيما يحذر من تصاعد العنف الطائفي ضد الأقليات، بما في ذلك العلويون والدروز والأكراد.



وعلى الصعيد الدولي، تواجه الولايات المتحدة معضلة صعبة بين دعم "قسد" سابقًا ومحاولة التكيف مع الواقع الجديد في دمشق، فيما تراقب إسرائيل الوضع بحذر، معتبرة أن تعزيز سيادة الدولة السورية، حتى بدون الأسد، يمثل خطرًا استراتيجيًا طويل المدى.