سفير أمريكي سابق في تل أبيب: ترامب يسعى لاغتيال خامنئي خلال أيام
وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
أخبار العالم

سيطرة دمشق على حقول النفط والغاز تثير قلق إسرائيل والأكراد

حقول الغاز
حقول الغاز
فرناس حفظي

سيطرت قوات الجيش السوري خلال الأيام الأخيرة على حقول "عمر" النفطي و"كونوكو" للغاز في شمال شرق البلاد، في إطار تقدم مستمر على مناطق كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رغم تحذيرات الولايات المتحدة بوقف الهجوم.

استعادة حقلي الرصافة وسفيان النفطيين


وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في دمشق أن الجيش السوري استعاد السيطرة على مدينة الطبقة وسدها المجاور، إضافة إلى سد الحرية الكبير، فيما أعلنت شركة النفط السورية استعادة حقلي الرصافة وسفيان النفطيين وجاهزيتهما لإعادة التشغيل.

في حوار مع صحيفة "معاريف"، اعتبر الدكتور موشيه إيلاد، مستشرق متخصص بالقضية الإسرائيلية والفلسطينية ولبنان، أن سيطرة الرئيس السوري أحمد الشرع على موارد الطاقة الرئيسية لم تعد مجرد خطوة تكتيكية، بل حدث ذو دلالة إقليمية عميقة، يعيد دمشق إلى مركز القوة ويضعف سلطة الأكراد في شمال شرق سوريا.

الضغوط العسكرية و السياسية 


وأشار إيلاد إلى أن الضغوط العسكرية والسياسية قد تؤدي إلى تفكك النظام الكردي من الداخل، مع احتمال انسحاب بعض القبائل العربية من التحالف مع قسد، فيما يحذر من تصاعد العنف الطائفي ضد الأقليات، بما في ذلك العلويون والدروز والأكراد.


وعلى الصعيد الدولي، تواجه الولايات المتحدة معضلة صعبة بين دعم "قسد" سابقًا ومحاولة التكيف مع الواقع الجديد في دمشق، فيما تراقب إسرائيل الوضع بحذر، معتبرة أن تعزيز سيادة الدولة السورية، حتى بدون الأسد، يمثل خطرًا استراتيجيًا طويل المدى.

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

