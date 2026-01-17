تصعيد عسكري في سوريا.. الجيش السوري يتقدم وقسد تتراجع

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن التطورات العسكرية في محافظة الرقة تتسارع بعد تقدم قوات وزارة الدفاع السورية، حيث سيطرت على بلدتي دبسي فرج ودبسي عفنان، وتتقدم الآن باتجاه مدينة الطبقة التي تبعد نحو 50 كيلومترًا عن دبسي عفنان.

الطريق الدولي حلب – الرقة

وأضاف أن القوات لم تسلك الطريق المباشر إلى الطبقة، بل التفتت عبر حقول الحباري ووصلت إلى مطار الطبقة العسكري، الذي يبعد حوالي 5 كيلومترات عن المدينة ويفصلهما الطريق الدولي حلب – الرقة.

حالة من الخوف والهلع

وأشار هملو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مصادر في محافظة الرقة أفادت بأن قوات «قسد» فرضت حظر تجوال في مدينة الطبقة وأغلقت المباني العالية، وسط حالة من الخوف والهلع، بينما فر عدد من عناصر «قسد» عبر سد الفرات إلى مدينة الرقة شرق نهر الفرات.

مواقع محددة في الطبقة

وأكد أن هذه التطورات جاءت بعد إعلان وزارة الدفاع السورية عن مواقع محددة في الطبقة والرقة، ما قد يؤدي خلال الساعات المقبلة إلى تغييرات كبيرة على الأرض مقارنة بالوضع في خطوط الرقة الجنوبية الشرقية والقادمة من دير الزور.

الساتر الترابي على الجسر

وأضاف أن هناك تقدمًا مماثلًا في محافظة دير الزور، حيث تواصل القوات إزالة الساتر الترابي على الجسر الذي يربط المدينة بالمناطق شمال النهر، وسط تحليق مكثف لطائرات مسيرة تابعة للجيش السوري، تُعرف باسم «مسيرات الشاهد»، لمتابعة العمليات الميدانية والسيطرة على المناطق الحيوية.