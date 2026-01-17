الجيش السوري ينتشر داخل مدينة دير حافر.. وبدء عمليات تفكيك وإزالة الألغام

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من سوريا، إن وحدات من الجيش السوري توجهت قبل قليل إلى مدينة مسكنة، التي تبعد نحو 50 كيلومترًا شرق مدينة دير حافر وحوالي 100 كيلومتر عن حلب، وذلك لتسلم المدينة بعد انسحاب عناصر قوات سوريا الديمقراطية «قسد» باتجاه ريف حلب الشرقي ومن ثم ريف الرقة الغربي. وأضاف أن هذا الانسحاب جاء عقب إعلان قائد قوات «قسد» مساء أمس انسحاب قواته عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، بعد العملية العسكرية التي نفذها الجيش السوري.

وأشار هملو، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية منى عوكل، إلى أنه خلال الساعات الماضية، دخل عدد كبير من قوات وزارة الدفاع السورية المدينة يرافقهم عناصر الهندسة لتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها تنظيم «قسد» خلال الأيام الماضية، سواء داخل المدينة أو في الطرق الزراعية المحيطة بمدينة دير حافر، لمنع المدنيين من الخروج أو التحرك بحرية.

وأكد خليل هملو مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية دخلت مدينة دير حافر وهي في انتظار التنسيق مع قوات وزارة الدفاع لاستلام المدينة بالكامل، مشيرًا إلى أن عملية الاستلام قد تستغرق بعض الوقت نظرًا لوجود العبوات والألغام التي خلفتها عناصر «قسد» داخل المدينة.

