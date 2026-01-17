سوريا تعلن غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة

أعلنت وزارة الدفاع السورية تحويل المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات إلى منطقة عسكرية مغلقة، عقب اتهامها لميليشيات حزب العمال الكردستاني بشن هجمات ضد القوات السورية خلال تنفيذ بنود الاتفاق القائم.

ودعت الوزارة السكان المدنيين إلى الابتعاد بشكل فوري عن مواقع انتشار حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية، التي تمثل المكوّن الكردي المسلح في شمال سوريا.

وفي قوت سابق، أفادت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، بأن الجيش السوري دخل مدينتي مسكنة ودير حافر قبل انسحاب مقاتليها، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت قوات «قسد»، أن الجيش السوري لم يلتزم ببنود الاتفاق بشأن مسكنة ودير حافر.

وكشف عن وقوع اشتباكات مع الجيش السوري بمدينة مسكنة نتيجة خروقات حكومة دمشق للاتفاق، موضحة أن وقف الاشتباكات يتطلب الالتزام الكامل بالاتفاق من قبل الحكومة السورية حتى إتمام انسحاب مقاتلينا من ريف حلب.