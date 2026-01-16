الاحتفال بعيد النيروز ودمج الأكراد .. الشرع يصدر مرسوما رئاسيا سوريا جديدا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

ونص المرسوم الرئاسي السوري على إلغاء آثار "إحصاء الحسكة 1962" الذي حرم بعض الأكراد من الجنسية السورية، وفتح باب منح الجنسية السورية لمكتومي القيد من أصول كردية.

وأعلن المرسوم الرئاسي السوري اعتبار "عيد النوروز" عطلة رسمية، وتكريس حماية التنوع اللغوي وتدريس اللغة الكردية في المدارس واعتبارها لغة وطنية.