سوريا.. وحدات الأمن الداخلي تنتشر في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي

بدأت وحدات الأمن الداخلي السوري في محافظة حلب انتشارها الميداني المنظم في مدينة دير حافر بريف المحافظة الشرقي، عقب انسحاب قوات تنظيم قسد وتسليم المدينة إلى الجيش العربي السوري.



وأوضحت وزارة الداخلية السورية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم/ السبت/ - أن الانتشار يهدف إلى فرض النظام العام، وحماية المدنيين، وتأمين المرافق الحيوية، بالتنسيق مع قوات الجيش السوري المنتشرة في المدينة، بما يعكس قدرة مؤسسات الدولة على بسط الأمن واستقرار المدينة وطمأنة الأهالي.



وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري، أعلنت صباح اليوم بسط السيطرة العسكرية على مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي بشكل كامل، وقامت قوات الجيش السوري بتأمين المدينة، وتمشيطها من الألغام والمخلفات الحربية.

