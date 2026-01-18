قيادة العمليات المركزية الأمريكية: غارات في سوريا تقتــ.ـل قياديًا مرتبطًا بالقاعدة وداعش

أسفرت الجولة الثالثة من الغارات الانتقامية التي شنتها الولايات المتحدة في سوريا عن مصرع قيادي مرتبط بتنظيم القاعدة، كان -وفقاً للمسئولين- مرتبطًا مباشرة بعضو في تنظيم داعش المسئول عن الهجوم الذي وقع الشهر الماضي وأسفر عن مصرع جنديين أمريكيين ومترجم مدني أمريكي في البلاد.

وأعلنت قيادة العمليات المركزية الأمريكية أن الضربة الجوية في شمال غرب سوريا يوم أمس الجمعة أسفرت عن مقتل بلال حسن الجاسم، واصفة إياه بأنه "قائد إرهابي ذو خبرة كان يخطط للهجمات ومرتبط مباشرة بالهجوم الذي وقع في 13 ديسمبر وأسفر عن مقتل السيرجنت إدجار بريان توريس-توفار والسيرجنت ويليام ناثانيل هوارد، والمترجم المدني أياد منصور سكات".

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في بيان: "مقتل عنصر إرهابي مرتبط بمقتل ثلاثة أمريكيين يثبت تصميمنا على ملاحقة الإرهابيين الذين يهاجمون قواتنا. لا يوجد مكان آمن لمن ينفذ أو يخطط أو يحرض على هجمات ضد المواطنين الأمريكيين أو قواتنا المسلحة. سنجدكم".

وتأتي هذه الغارة ضمن عملية أوسع للولايات المتحدة، أمر بها الرئيس دونالد ترامب بعد الهجوم على الأمريكيين، لاستهداف "عصابات داعش" التي تحاول إعادة التنظيم بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد قبل عام.