إذا لم تستثمر في أمريكا.. «ترامب» يُهدّد شركات الرقاقات الكورية والتايوانية برسوم تصل 100%

هدّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على شركات تصنيع رقائق الذاكرة الكورية الجنوبية والتايوانية التي لا تضخ استثمارات داخل الولايات المتحدة.

وهدّد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على شركات تصنيع رقائق الذاكرة في كوريا الجنوبية، إلى جانب شركات تايوانية، التي لا تضخ استثمارات داخل الولايات المتحدة إذا لم تلتزم بتوسيع إنتاجها على الأراضي الأمريكية، في وقت تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وجاءت تصريحات لوتنيك عقب مشاركته في مراسم تدشين مصنع جديد تابع لشركة "ميكرون تكنولوجي" (Micron Technology) قرب مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك، حيث أوضح أن الرسوم المحتملة المنصوص عليها ضمن اتفاقية تجارية مع تايوان قد تمتد أيضًا إلى شركات تصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية.

وأضاف لوتنيك، رداً على سؤال أحد الصحفيين دون الإشارة إلى شركات محددة: "كل من يسعى إلى تصنيع رقائق الذاكرة لديه خياران: إما تحمّل رسوم جمركية بنسبة 100%، أو التصنيع داخل أمريكا. هذه سياسة صناعية".

وتأتي هذه التصريحات امتدادًا لتحذير أطلقه لوتنيك يوم الخميس عقب توقيع الاتفاقية التجارية مع تايوان، التي تمنح إعفاءات جمركية قائمة على نظام الحصص للشركات الملتزمة بالاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" (CNBC): "في حال عدم البناء داخل أمريكا، فمن المرجح أن تصل الرسوم إلى 100%".