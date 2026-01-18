سيناريو جديد لـ «نهاية العالم» .. دراسة جديدة تحذّر من الشمس في اكتشاف علمي جديد

أطلق مجموعة من علماء الفلك تحذيرًا من نهاية محتملة لكوكب الأرض في وقت لاحق وذلك إذا ما حدث تغير للشمس.

وذكروا أنه قد يكون الفناء الكامل للأرض ما قد يحدث إذا ما حدث تمدّد للشمس.

جاء ذلك في ضوء اكتشاف علمي جديد داخل سديم الحلقة قدم لمحة نادرة عما يمكن أن يحدث للكواكب الصخرية عند موت نجومها.



قالت الدراسة الحديثة، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن باحثون رصدوا خطًا غامضا من ذرات الحديد يمتد عبر مركز سديم الحلقة، الواقع على بعد نحو 2283 سنة ضوئية من الأرض.

ووصف العلماء هذا الاكتشاف بأنه غير مسبوق، إذ لم ترصد بنية مشابهة من قبل داخل السدم الكوكبية.

وبحسب الباحثين، قد يكون هذا الشريط أو الخط بقايا كوكب صخري شبيه بالأرض تعرض للتبخر الكامل بعدما ابتلعه نجمه الأم خلال تحوله إلى عملاق أحمر.