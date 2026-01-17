أبشناس: اعترافات إسرائيلية تكشف وجود عناصر استخباراتية وتكرار سيناريو الفوضى في سوريا وليبيا

قال الدكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مديري مركز الدراسات والأبحاث الإيرانية، إن ما وصفه بـ«الأعمال التخريبية» التي شهدتها دول مثل سوريا وليبيا جرى تكرارها مؤخرًا، لافتًا إلى أن الجهات المتورطة كانت تنفي سابقًا أي علاقة لها بتلك الأحداث، رغم ثبوت تورط أجهزة استخبارات أجنبية، في مقدمتها الموساد وأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

إعادة إنتاج السيناريوهات

وأوضح أبشناس، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التطور اللافت هذه المرة يتمثل في الاعتراف العلني، حيث أقرت وسائل إعلام إسرائيلية وغيرها بشكل صريح بوجود عناصر أمنية واستخباراتية تابعة لها على الأرض، في مسعى لإعادة إنتاج السيناريوهات التي شهدتها دول مثل سوريا وليبيا.

وأضاف أن عناصر من أجهزة الأمن والاستخبارات الأمريكية، إلى جانب عناصر من الموساد، تواجدوا ميدانيًا، وقاموا بإطلاق النار على المحتجين وقوات الشرطة في آن واحد، بهدف خلق حالة من الفوضى ودفع الأوضاع نحو التصعيد، ما أدى إلى خروج الاحتجاجات عن مسارها السلمي وتفاقم حدة الأزمة.

اندلاع الاحتجاجات بشكل مفاجئ

وكشف أبشناس عن تجربة شخصية عايشها أثناء وجوده في استوديو شبكة «سكاي نيوز» بطهران، حيث تزامن البث مع اندلاع الاحتجاجات بشكل مفاجئ، قائلًا: «من نافذة الاستوديو شاهدنا بوضوح عناصر مندسة بين المحتجين تطلق النار علنًا، ليس فقط على قوات الشرطة، بل أيضًا على المحتجين أنفسهم».

تصعيد المشهد وزيادة التوتر

وشدد رئيس نقابة مديري مركز الدراسات والأبحاث الإيرانية على أن هذه الممارسات لعبت دورًا مباشرًا في تصعيد المشهد وزيادة التوتر، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن تعبيرًا طبيعيًا عن احتجاجات شعبية، بل محاولة منظمة لجر البلاد نحو الفوضى عبر تدخلات خارجية وأدوات استخباراتية تعمل على الأرض.