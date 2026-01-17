اختراقات الاحتلال متواصلة.. غارة إسرائيلية بوسط غزة تهدد وقف إطلاق النار

تواصلت الاختراقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استشهد خمسة أشخاص، بينهم قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة، في تصعيد جديد يهدد استمرارية وقف إطلاق النار الهش، ويعيد التوتر إلى الواجهة مع اقتراب الانتقال إلى المرحلة الثانية من الهدنة.

غارة تستهدف منزلاً غرب دير البلح

ونفذت الطائرات الإسرائيلية، في 15 يناير 2026، غارة جوية استهدفت منزلًا سكنيًا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وفق ما أفاد به مسؤولون في المستشفى.

حماس: عملية اغتيال متعمدة

وقالت حركة حماس إن أحد القتلى هو محمود الحولي، قائد في كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، ووصفت الغارة بأنها "عملية اغتيال"، متهمة إسرائيل بتعمد تصعيد الأوضاع وخرق اتفاق وقف إطلاق النار القائم.

مشاهد الدمار والحزن في موقع الاستهداف

وبحلول صباح الجمعة، عاد سكان المنطقة إلى الشارع المتضرر لتفقد المبنى المنهار وجمع ما تبقى من مقتنياتهم. كما تجمع أقارب الضحايا في مستشفى شهداء الأقصى لأداء صلاة الجنازة، حيث سادت أجواء من الحزن والهدوء في ساحة المستشفى.

إسرائيل: الغارة رد على خروقات للهدنة

في المقابل، قالت إسرائيل إن الغارة جاءت ردًا على خروقات مزعومة لوقف إطلاق النار من جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مؤكدة أنها تتحرك في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالهدنة.

مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار

وأشارت حماس إلى أن الهجوم يمثل انتهاكًا واضحًا لوقف إطلاق النار، لافتة إلى سقوط أكثر من 400 قتيل فلسطيني في حوادث مماثلة منذ توقيع اتفاق الهدنة في أكتوبر 2025، في وقت تزداد فيه المخاوف من تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.