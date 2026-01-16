قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
كاف يكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال
منتخب السنغال يستعد لـ المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025
التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر
روما يضم نجم أستون فيلا على سبيل الإعارة
التصعيد الأمريكي الإيراني.. الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلات البحرين
شركات الطيران تهرب من الشرق الأوسط .. مسارات بديلة لتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي
بلاش الأكل بره البيت.. تحذير طبي يكشف مخاطر الوجبات الجاهزة على صحتك
ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد
طائرة درون تربك المران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا
محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع .. غدا
أعلى شهادة ادخار بعائد 16% في 7 بنوك؟.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مناهضة الاحتلال: انعقاد اللجنة يمثل لحظة أمل حقيقية لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة

غزة
غزة
عادل نصار

قال الدكتور رمزي عودة، أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال، إن انعقاد اجتماعات اللجنة الوطنية الفلسطينية في القاهرة للمرة الأولى يُعد لحظة فارقة انتظرها الفلسطينيون طويلًا، بعد جهود كبيرة شاركت فيها أطراف عدة، في مقدمتها مصر، إلى جانب تدخل ومتابعة من الولايات المتحدة، رغم توقع وجود عراقيل إسرائيلية ما زالت قائمة.

وأوضح رمزي عودة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الخطوة تمثل صورة أمل لكل فلسطيني، إذ يمكن أن تسهم في وقف الحرب بشكل نهائي وتقديم خدمات الإغاثة والبدء في إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع تنسيق فعال مع القوى الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال أن اللجنة تعوَّل عليها في إدارة المرحلة الانتقالية، بما يضمن عودة قطاع غزة إلى الحاضنة الشرعية الوطنية الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير، والانتقال لاحقًا إلى المراحل النهائية من العملية السياسية.

وأشار رمزي عودة إلى أن هناك تحديات كبيرة ما زالت مطروحة، في ظل تصريحات إسرائيلية تتعلق بمعبر رفح ونزع سلاح حركة حماس، إلا أن العمل الجاري اليوم في القاهرة، بالتزامن مع اجتماع اللجنة، يهدف إلى تجاوز هذه التحديات وفتح الطريق أمام مرحلة ثانية حقيقية، عنوانها الأبرز إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الدعم الدولي بما في ذلك الموقف الأمريكي وقرار مجلس الأمن الأخير، قد يسهم في تسريع الوصول إلى حلول تخفف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

غزة قطاع غزة تدمير غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

حسن عصفور

حسن عصفور يكشف ما دار أثناء اجتماع أعضاء من فتح مع مندوبين يهوديين

حسام موافي

التبول اللاإرادي من الطفولة للكبر.. حسام موافي يكشف الأسباب والعلاج

ارشيفية

حسن عصفور: فرضنا منطقنا على الإسرائيليين لأول مرة في أحد لقاءاتنا بأوسلو عام 1993

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد