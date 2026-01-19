الشرع وترامب يؤكدان على ضرورة حماية الشعب الكردي

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في البلاد حيث أكدا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب.

وأكد الشرع وترامب أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وشدد الجانبان على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي، ضمن إطار الدولة السورية واتفق الطرفان على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي وإنهاء تهديداته.

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن تطلعهما المشترك لرؤية سوريا قوية وموحدة، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وجرى خلال الاتصال بحث عدد من الملفات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية منح سوريا فرصة جديدة للانطلاق نحو مستقبل أفضل.