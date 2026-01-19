المزارعون اليونانيون يلتقون رئيس الوزراء بعد 50 يوما من الاحتجاج

يلتقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ممثلين عن المزارعين المحتجين في اليونان اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن آلاف المزارعين في اليونان بدؤوا احتجاجات مستخدمين الجرارات الزراعية، في واحدة من أكبر التحركات الاحتجاجية للقطاع الزراعي منذ عقود.

ويحتج المزارعون للمطالبة بتعويضات عن خسائر الدخل وتأخر صرف الدعم الحكومي، إضافة إلى مطالبهم بتنفيذ برنامج تطعيم واسع النطاق ضد جدري الأغنام وتقديم إجراءات دعم أخرى.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان بعد غد الأربعاء مقترح رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين الأحزاب لدراسة المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي ووضع مقترحات لتعزيز ودعم الزراعة في البلاد.