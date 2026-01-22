سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»

كشف الفنان سامي مغاوري عن تفاصيل وكواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»، خلال تصريحات خاصة صدى البلد، موضحًا أن العمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي يناقش صراع أساليب التربية بين الشرق والغرب.

ويجسد سامي مغاوري شخصية «أكمل»، وهو أب يعيش في لندن لسنوات طويلة قبل أن يعود إلى مصر ويقيم مع شقيقه «أسعد»، الذي يجسد دوره الفنان محمد محمود. وتدور الأحداث حول الاختلاف الواضح بين الشقيقين في أسلوب الحياة والتربية، حيث يربي «أكمل» أبناءه على الطريقة الغربية، بينما يلتزم «أسعد» بالطريقة الشرقية المحافظة، ما يخلق العديد من المواقف والصراعات الكوميدية داخل الأسرة، ويطرح تساؤلات حول أي أسلوب تربية هو الأنسب.

وأكد سامي مغاوري أن ما شجعه على المشاركة في المسلسل هو التعاون مع المؤلف أمين جمال، بالإضافة إلى المخرج محمد حماقي، الذي وصفه بالمبدع، مشيرًا إلى أنه سبق له العمل معهما من قبل وحققوا نجاحات مميزة.

وأعرب مغاوري عن سعادته الكبيرة بالعمل مع فريق المسلسل بالكامل، مؤكدًا أن الأجواء داخل العمل مليئة بالتعاون والحماس،

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال. ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول اعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

ويُعد «بيت بابا» عملًا عائليًا يرسم الابتسامة ويقترب من الأسرة المصرية بتفاصيلها اليومية، مقدمًا مواقف إنسانية خفيفة الظل في إطار اجتماعي دافئ.