إجازة 25 يناير 2026 .. الموعد الرسمي وجدول الإجازات المدفوعة

إجازة 25 يناير 2026 في مصر.. مع انطلاق عام 2026، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية، خاصة الإجازات الوطنية التي تمثل فرصة حقيقية للراحة وتنظيم الخطط الأسرية والمهنية مسبقًا. وتأتي إجازة 25 يناير في مقدمة هذه العطلات، لما تحمله من دلالة وطنية مزدوجة تجمع بين عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وهي مناسبة تحظى باهتمام واسع لدى مختلف فئات المجتمع من موظفين وطلاب وأصحاب أعمال.

وتُعد الإجازات الرسمية جزءًا مهمًا من منظومة العمل والحياة اليومية في مصر، حيث تنظمها القوانين والقرارات الحكومية بما يضمن حقوق العاملين ويحقق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الراحة والاستقرار النفسي.

موعد إجازة 25 يناير 2026 رسميا

وفقًا للتقويم المعتمد لعام 2026، فإن إجازة 25 يناير، التي تشمل عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، توافق يوم الأحد 25 يناير 2026. ويُعد هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك طبقًا لقانون العمل المصري والقرارات المنظمة للإجازات الرسمية. ويحصل الموظفون والطلاب في هذا اليوم على عطلة رسمية سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، مع توقف الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد.

وتؤكد القواعد المعمول بها أن الإجازات الوطنية المقررة في الدولة تُمنح لجميع الفئات دون تمييز، باعتبارها مناسبات عامة تتعلق بالهوية الوطنية والذاكرة التاريخية للدولة.

إجازة 25 يناير للعاملين في القطاع الخاص

تشمل إجازة 25 يناير العاملين في القطاع الخاص أيضًا، حيث تُعد من الإجازات الرسمية المعتمدة قانونًا. ويُلزم قانون العمل أصحاب الأعمال بمنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر في هذا اليوم. وفي حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل، يكون من حقه الحصول على مقابل مادي إضافي أو يوم إجازة بديل، وفقًا لما تنص عليه اللوائح المنظمة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق العامل وتحقيق العدالة في بيئة العمل.

وتحرص الدولة على التأكيد المستمر على التزام جميع المنشآت الخاصة بتطبيق قرارات الإجازات الرسمية، لما لذلك من أثر إيجابي على الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.

الفئات المستفيدة من إجازة 25 يناير

تستفيد من إجازة 25 يناير فئات متعددة في المجتمع المصري، وتشمل الموظفين في الهيئات الحكومية، والعاملين في الهيئات العامة، وموظفي القطاع الخاص، إلى جانب طلاب المدارس الحكومية والخاصة، وطلاب الجامعات والمعاهد. وتأتي هذه الإجازة كفرصة للراحة واستعادة النشاط، فضلًا عن كونها مناسبة وطنية تستحضر أحداثًا مفصلية في تاريخ مصر الحديث.

هل يمكن ترحيل إجازة 25 يناير

في بعض السنوات، تتجه الحكومة إلى ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تتوسط أيام الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف تجميع العطلات وتخفيف الضغط الناتج عن تقطع أيام العمل. ويبقى قرار ترحيل إجازة 25 يناير 2026 أو الإبقاء عليها في موعدها الأصلي خاضعًا لقرارات تنظيمية تصدر لاحقًا عن الجهات المعنية، ويتم الإعلان عنها رسميًا قبل حلول موعد الإجازة بوقت كافٍ.

جدول الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر في مصر 2026

يتضمن عام 2026 عددًا من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، ومن أبرزها عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الفطر المبارك، وشم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، ورأس السنة الهجرية، وذكرى ثورة 30 يونيو، وذكرى ثورة 23 يوليو، والمولد النبوي الشريف، وعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر.

وتُمثل هذه الإجازات فرصًا مهمة لتنظيم الوقت، سواء للسفر أو للراحة أو للمشاركة في المناسبات الاجتماعية والدينية، بما ينعكس إيجابًا على الصحة النفسية والإنتاجية.

أهمية الإجازات الرسمية للموظفين والطلاب

تلعب الإجازات الرسمية دورًا أساسيًا في حياة الموظفين والطلاب، حيث تسهم في تخفيف الضغوط النفسية الناتجة عن العمل والدراسة، وتساعد على استعادة النشاط والحيوية. كما تؤدي الإجازات إلى تعزيز الإنتاجية، إذ يعود الأفراد إلى أعمالهم ودراستهم بطاقة أكبر وقدرة أعلى على الإنجاز.

وتُسهم هذه العطلات أيضًا في تقوية الروابط الأسرية من خلال إتاحة وقت أطول للتجمع العائلي، فضلًا عن دعم التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية، وهو ما أصبح من العوامل الأساسية في تحقيق الاستقرار والرضا الوظيفي والتعليمي.