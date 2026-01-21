قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منح واشنطن جزء منها.. تفاهمات أمريكية دنماركية بشأن جرينلاند
نقيب الأطباء: تحسين بيئة العمل والتدريب أولوية قصوى
بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم
يحمي الجهاز العصبي ويقوي العظام.. فوائد لا تعرفها عن تناول التمر
سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري
السفير حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعزز مكانة مصر الدولية وصوتها المسؤول
برقم غير مسبوق.. هاتف iQOO 15 Ultra يفرض نفسه في عالم الأداء
الديهي: قبول الرئيس السيسي الانضمام لمجلس السلام الدولي يؤسس لنظام عالمي جديد
الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة
تفاصيل العثور على ضحايا جريمة المنوفية مخنوقين داخل منزل مهجور
برلماني: لقاء السيسي وترامب في دافوس يعكس ثقة دولية في القيادة المصرية
أخبار البلد

5 أيام إجازة رسمية متبقية في يناير2026.. تفاصيل

اجازات شهر يناير2026
اجازات شهر يناير2026
رشا عوني

مع اقتراب انتهاء شهر يناير الجاري، يترقب الجميع موعد إجازة 25 يناير2026 والعطلات الأسبوعية المتبقية في شهر يناير ، خاصة وأن شهر فبراير لا يتضمن أية إجازات رسمية خلال العام الجاري.

إجازات شهر يناير2026 المتبقية

  • الجمعة 23 يناير 2026 : عطلة رسمية
  • السبت 24 يناير 2026 : عطلة رسمية
  • الخميس 29 يناير إجازة ذكرى ثورة يناير 
  • الجمعة 30 يناير: عطلة أسبوعية
  • السبت 31 يناير : عطلة أسبوعية
موعد اجازه 25 يناير 2026 رسميًا للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص وفقًا لقرار مجلس الوزراء - خبر صح
اجازة 25 يناير

إجازة 25 يناير للموظفين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا يقضي بترحيل عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، ليكون موعد إجازة 25 يناير 2026 يوم الخميس الموافق 29 يناير، بدلًا من يوم الأحد 25 يناير.

وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع الخاص.

إجازة 25 يناير للموظفين

وبحسب قرار رئيس الوزراء، يحصل موظفي الحكومة على إجازة 25 يناير لمدة 3 أيام متتالية، وهي : 

الخميس 29 يناير - إجازة 25 يناير المُرحلة

الجمعة 30 يناير  إجازة أسبوعية

السبت 31 يناير إجازة أسبوعية.

موعد إجازة 25 يناير 2026 للحكومة والقطاع الخاص - تليجراف مصر
اجازة 25 يناير

إجازة 25 يناير للقطاع الخاص

كما أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2026 عن الوزارة، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ترحيل إجازة 25 يناير 

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الإجازة ستكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، وتُطبق على العاملين بالقطاع الخاص، تنفيذًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أيام الإجازات الرسمية.

 

