5 أيام إجازة رسمية متبقية في يناير2026.. تفاصيل

مع اقتراب انتهاء شهر يناير الجاري، يترقب الجميع موعد إجازة 25 يناير2026 والعطلات الأسبوعية المتبقية في شهر يناير ، خاصة وأن شهر فبراير لا يتضمن أية إجازات رسمية خلال العام الجاري.

إجازات شهر يناير2026 المتبقية

الجمعة 23 يناير 2026 : عطلة رسمية

السبت 24 يناير 2026 : عطلة رسمية

الخميس 29 يناير إجازة ذكرى ثورة يناير

الجمعة 30 يناير: عطلة أسبوعية

السبت 31 يناير : عطلة أسبوعية

إجازة 25 يناير للموظفين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا يقضي بترحيل عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، ليكون موعد إجازة 25 يناير 2026 يوم الخميس الموافق 29 يناير، بدلًا من يوم الأحد 25 يناير.

وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع الخاص.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، يحصل موظفي الحكومة على إجازة 25 يناير لمدة 3 أيام متتالية، وهي :

الخميس 29 يناير - إجازة 25 يناير المُرحلة

الجمعة 30 يناير إجازة أسبوعية

السبت 31 يناير إجازة أسبوعية.

إجازة 25 يناير للقطاع الخاص

كما أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2026 عن الوزارة، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ترحيل إجازة 25 يناير

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الإجازة ستكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، وتُطبق على العاملين بالقطاع الخاص، تنفيذًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أيام الإجازات الرسمية.