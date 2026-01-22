إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم .. وبدء إجازة نصف العام رسمياً السبت

تنتهي اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026 امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الفصل الدراسي الأول في جميع المدارس .

وكانت قد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في جميع محافظات الجمهورية من بداية الأسبوع الجاري وسط إجراءات مشددة لتأمينها من الغش والتسريب .

وبذلك من المقرر أن تبدأ رسمياً اجازة نصف العام 2026 السبت القادم الموافق 24 يناير 2026

إجازة نصف العام 2026

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 موعد إجازة نصف العام 2026 في المدارس ، مؤكدةً أنها رسميا تبدأ من السبت 24 يناير 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حال تعارض موعد إجازة نصف العام 2026 في المدارس مع موعد إجازة نصف العام 2026 في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد موعد إجازة نصف العام 2026 معهما

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

من جانبها ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس ، مؤكدةً أنه بحسب الخريطة الزمنة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 سيكون موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس هو من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس الموضح ، ينطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات ، والمدارس الخاصة و المدارس الخاصة للغات

الترم الثاني 2026 في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2026 في المدارس 84 يوماً بعد حذف أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية