أخبار البلد

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

نتيجة أولى ثانوي 2026
نتيجة أولى ثانوي 2026
ياسمين بدوي

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. ظهرت الآن في المدارس الثانوية التي انتهت رسميا من أعمل التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات .

حيث أعلنت الصفحات الرسمية لبعض المدارس على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، في ظهور نتيجة أولى ثانوي 2026 

نتيجة أولى ثانوي 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة القاهرة

يمكن الآن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة القاهرة ، عبر رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026  ، وذلك من خلال الضغط على رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026  على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة القاهرة

خطوات الإستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة القاهرة

نتيجة أولى ثانوي 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزة

كما يمكن لمن يهمه الأمر الإستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزة عبر رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026  من خلال الضغط على رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026  على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزة

خطوات الإستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزة

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

على جانب أخر ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس ، مؤكدةً أنه بحسب الخريطة الزمنة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 سيكون موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس هو من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس الموضح ، ينطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات ، والمدارس الخاصة و المدارس الخاصة للغات

الترم الثاني 2026 في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2026 في المدارس 84 يوماً بعد حذف أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية

نتيجة أولى ثانوي 2026 نتيجة أولى ثانوي أولى ثانوي 2026 المدارس

