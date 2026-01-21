نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. ظهرت الآن في المدارس الثانوية التي انتهت رسميا من أعمل التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات .

حيث أعلنت الصفحات الرسمية لبعض المدارس على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، في ظهور نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة القاهرة

يمكن الآن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة القاهرة ، عبر رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 ، وذلك من خلال الضغط على رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة القاهرة

خطوات الإستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة القاهرة

ادخل على بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة

اضغط على نتائج سنوات النقل

ادخل الرقم القومي

حدد المرحلة الدراسية

حدد الصف الدراسي

حدد العام الدراسي

حدد الفصل الدراسي

اضغط على عرض النتيجة

نتيجة أولى ثانوي 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزة

كما يمكن لمن يهمه الأمر الإستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزة عبر رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 من خلال الضغط على رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزة

خطوات الإستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2026 على بوابة التعليم الأساسي 2026 محافظة الجيزة

ادخل على بوابة التعليم الأساسي بموقع محافظة الجيزة

اضغط على نتائج المراحل الأساسية

حدد المرحلة الدراسية

حدد الصف الدراسي

اكتب الرقم القومي

اضغط على عرض النتيجة

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

على جانب أخر ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس ، مؤكدةً أنه بحسب الخريطة الزمنة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 سيكون موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس هو من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس الموضح ، ينطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات ، والمدارس الخاصة و المدارس الخاصة للغات

الترم الثاني 2026 في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 أن إجمالي عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 2026 في المدارس 84 يوماً بعد حذف أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية