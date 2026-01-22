شمس البارودي تكشف لحظات الرعب.. كيف أنقذتها وليمة الفقراء من حادث مروع؟

أعلنت الفنانة القديرة شمس البارودي نجاتها من حادث سير مروع، كاشفة تفاصيل اللحظات العصيبة التي عاشتها خلال الحادث، مؤكدة أن لطف الله كان الحاضر الأكبر في إنقاذها ومن معها من كارثة محققة.

شمس البارودي تكشف تفاصيل اللحظات الصعبة

وقالت شمس البارودي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن الله لطف بها لطفًا عظيمًا، مشيرة إلى أنها لم تردد طوال الحادث إلا دعاء واحدًا بصوت يشبه الصراخ قائلة: “يالطيف اللطف يارب”، مؤكدة أن النجاة كانت بفضل ونعمة وكرم الله وحده.



بداية يوم عادي تحول إلى لحظات رعب

وأوضحت الفنانة القديرة أن يوم الحادث بدأ بشكل طبيعي وجميل، حيث كانت برفقة سامي سكرتير مكتب زوجها الراحل منذ أكثر من 40 عامًا، ومعهما شاب في الحادية والعشرين من عمره يساعدها في قيادة السيارة نظرًا لعدم قدرتها على تحمل قيادة السيارة وسط الزحام والعنف المروري.

وأضافت أن اليوم كان مخصصًا لإنهاء بعض الإجراءات الحياتية المتعلقة بقوانين جديدة داخل مكاتب الدولة، مشيدة بتعاون موظفي الدولة وصبرهم في التعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين، مؤكدة أنها تدعو لهم دائمًا لما تبذله هذه الفئة من جهد كبير.

حادث مفاجئ على كوبري الدقي

وأشارت شمس البارودي إلى أن الحادث وقع أثناء سيرهم أعلى كوبري الدقي، حيث كانت تجلس في المقعد الخلفي، بينما كان سامي في الأمام، والشاب يقود السيارة بهدوء شديد.



وأضافت: بدأنا يومنا سعيا شرقا وغربا حتي أذان العصر نكمل بكره بإذن الله ونوصل عم سامى لأقرب مكان يريده ونحن فوق كوبري ونحن في منتصف الحدث تماما أنا أجلس في الخلف وعم سامى امامى والابن يقود العربه ب ب ب إيه مش عارفه أوصف والله بلطف الله لأنى في كل هذآ لم أردد إلا قول واحد بصوت يشبه الصراخ يالطيف اللطف يارب ياااالطيف الطف ياااارب يالطيف يالطيف يالطيف اللطف يآرب وفجأه وجدت اننا خرجنا من هول هذآ الحدث حادثة سال فيها دماء من العربتين لم يتوقف على لحظه ".

وتابعت:: “وأنا أنظر يمينا ويسارا أريد الاطمئنان على ركاب العربتين ومن انسحل في الأرض من على المتوسيكل نظرة ل على إيه ده حصل إيه ياعلى حصل إيه رد عليا نجونا بلطف الله لا إله إلا الله”.

وتابعت شمس البارودي أنها حاولت الاطمئنان على ركاب السيارات المصطدمة، وسألت السائق عن سبب عدم التوقف، ليجيبها بهدوء قائلاً: “ماينفعش نقف خالص يا حاجة”، مؤكدًا أنه كان لا بد من الابتعاد فورًا عن موقع الحادث حفاظًا على سلامتهم.

وأشادت الفنانة بهدوء السائق، مؤكدة أنه بث الطمأنينة في قلبها رغم هول الموقف، ووصفت تصرفه بالحكيم والسريع في لحظة فارقة.

إشادة خاصة بسامي سكرتير الزوج الراحل

وخصت شمس البارودي بالذكر سامي، سكرتير زوجها الراحل، مؤكدة أنه عاشر زوجها عمرًا طويلًا، وشهد زواجه وإنجابه لأبنائه جورج ومينا، ووقف بجانب الأسرة في أزمات عديدة، أبرزها وفاة زوجته التي أثرت عليه صحيًا لفترة طويلة.

وأضافت أن سامي ظل وفيًا لزوجها الراحل، ولم ينقطع عن الدعاء له، مشيدة بمواقفه الإنسانية معها ومع أبنائه في إنهاء العديد من الأمور الحياتية التي لم تكن قادرة على إنجازها بمفردها.

موقف مؤثر عن الصدقة قبل الحادث

وكشفت شمس البارودي عن تفصيلة لافتة قبل وقوع الحادث، حيث قالت إنها اعتادت منذ حياة زوجها الراحل على إخراج طعام للفقراء من منزلها، مؤكدة أن “اللقم تمنع النقم”.

وأضافت أنها في هذا اليوم تحديدًا قامت بطهي طعام وتقديمه للبسطاء، معتبرة أن هذا العمل كان من أسباب لطف الله بها ونجاتها من الحادث.

دعاء وطمأنينة بعد النجاة

واختتمت الفنانة القديرة حديثها بالدعاء لكل من كان في السيارات المتضررة بالحاث، متمنية لهم السلامة والنجاة، مشيرة إلى أن كوبري الدقي ظل متوقفًا حتى بعد المغرب بسبب سيارات الإسعاف.

وأكدت أن ما حدث أعاد لها يقينًا راسخًا بأن الله ستار وكريم ولطيف بعباده.