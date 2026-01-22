قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نجاتها من حادث سير.. سر الرؤية الغامضة لـ شمس البارودي

ردت الفنانة شمس البارودي، على تعليق إحدى المتابعات لها على المنشور التي أعلنت من خلالها نجاتها من حادث سير. 

وتضمن التعليق، رؤية مبهمة لـ شمس البارودي، رأتها متابعة لها وأبلغتها بها من خلال التعليق «ياحاجة شمس.. انا حلمت بيكي مرة تانية.. حلمت بيكي مرتين و  كل مرة مابقاش فاهمة الحلم و انساه و بعدها بكم يوم الاقيكي بتحكي حاجة احسها تفسير للحلم»، لترد عليها «شمس» قائلة: «سبحان الله الأرواح جنود مجندة يا حبيبتي بنلتقي عبر الأثير». 

نجاة شمس البارودي من حادث سير 

وكانت كشفت الفنانة القديرة شمس البارودي عن تفاصيل نجاتها من حادث سير مروع. 

وقالت شمس البارودي عبر صفحتها علي موقع فيسبوك: يالطيف لم تزل الطف بنا فيما نزل نجونا بفضل ونعمه وكرم ولطف باللطيف الخبير حمدا لك يا كريم يآرب  هل مر عليكم قول  اللقم تمنع النقم؟؟ يوم أمس يوم جميل بدأناه أنا وسامى سكرتير المكتب لحبيبي منذ أكثر من 40 عاما ومعنا الشاب الجميل أصلا أم وأب يدعون له كل صباح  ومساء فهو عون لى في قيادة السيارة   فلم اعداحتمل السواقة في هذآ الكم من عنف الزحام ويتصف الإبن على بالهدؤ والجلد على التعامل مع ما حوله من(عنف الزحام) بدأنا اليوم لإنهاء بعض الأمور الحياتية تتعلق بقوانين مستجدة في مكاتب الدولة *** حقيقة نجد تعاونا وتسهيلاتا لكل القلوب المتعلقة بإنهاء مصالحها حتي أنى أدعوا لهم والله يعينهم الله علي هذآ الكم من البشر كل منهم بطلبه ومشكلته ولكن موظفون الدولة المحترمين في كل مناصبهم من صغيرهم لكبيرهم صبر منقطع النظير في الإستماع والاستيعاب لكل طلب أو مشكله على حدى *** بدأنا يومنا سعيا شرقا وغربا حتي أذان العصر نكمل بكره بإذن الله ونوصل عم سامى لأقرب مكان يريده ونحن فوق كوبري  ونحن في منتصف الحدث تماما أنا أجلس في الخلف وعم سامى امامى والابن يقود العربه ب ب ب إيه مش عارفه أوصف والله بلطف الله لأنى في كل هذآ لم أردد إلا قول واحد بصوت يشبه الصراخ  يالطيف اللطف يارب ياااالطيف الطف ياااارب يالطيف يالطيف يالطيف اللطف يآرب وفجأه وجدت اننا خرجنا من هول هذآ الحدث حادثة سال فيها دماء من العربتين لم يتوقف على لحظه . 

وتابعت: وأنا أنظر يمينا ويسارا أريد الاطمئنان على ركاب العربتين ومن انسحل في الأرض من على المتوسيكل نظرة ل على إيه ده حصل إيه ياعلى حصل إيه رد عليا نجونا بلطف الله لا إله إلا الله ماوقفتش ليه رد ماينفعش ياحاجه ماينفعش نقف  خالص ماشاءالله بيرد وهو مبتسم  وهاديء ليبث لى الطمأنينه وعم سامى بشاى  أبننا وعشرة عمر لحبيبي حضر زواجه وانجابه لابناؤه ربي يحفظهم له يارب جورج ومينا ومرة أزمات على عم سامي وفاة حبيبت عمره زوجته كنا خايفين عليه وقتها وقع صحيا وظل معنا عم سامى يدعوا لحبيبي بعد وفاته ومواقفه معه وأنا اشيد بموقفه معى هو وجورج في قضاء وإنهاء أمور ما كنت أستطيع إنهاءها ف حبيب عمرى لم يعرضنى يوما لإنهاء آى مصلحة للبيت أو لى كل شيء يقضيه حبيبي وأنا معززه مكرمه مدلعه في بيتى   آه ياقلبي آه آه آه يالطيف اللطف أنت عملت إيه ياعلى  قالى شايفه جاى من بعيد بيجرى وخبط في عربيه قدامه رحت مهدى شوية وحصل بقي كل القلته انا وإحنا في النص ف ياحاجه كان لازم انفد من كل ده دلوقتى بقي مش حروح حضرتك لازم تهدي حضرتك حوديكى النادى قلت له عاوزة اصلى العصر كنا مروحين لأ ياحاجه صلي في النادى وتشربي حاجه وبعدين نروح   على   ده عندوا ٢١ سنة ماشاءالله الله وأكبر بيصلى طبعا وابوهم عم عادل ياخد ولاده كل جمعه لزيارة الحسين أو السيدة زينب يصلوا الفجر هناك  ماشاءالله  تبارك الله عندما يكون شاب في مقتبل العمر رابط ألجأش وهو في عمله مع الله يلطف به الله وبمن معه حمدا لك يالطيف *** أما عن اللقم ماقلتلكوش لايمكن من حياة حبيبي أطبخ طعام وريحته تفوح في العمارة لازم أنزل طبق تحت للبسطاء احباب الله مش مفروض أقول بس تذكرت وأنا لسه في العربية أمس بفضل ومنه من عطايا الكريم على غير العاده طبخت سبانخ كنت مفرزناها بحط معاها حزمة كسبره خضراء وحزمت شبت وبعمل لها في الآخر تشط الملوخية مابكلش رز عملت مخصوص بالشعرية ونزلت مع الفراخ صينية ولازم يتقدم في أحلى أطباق ويغلف بالاستريتش والفويل هكذا عطيه ترضي الله الحمدلله فعلآ اللقم تمنع النقم ويارب حبايبي الكانوا في العربتين يكونوا نجيوا لحد بعد المغرب كوبري الدقي كان متوقف بعربات الإسعاف يالطيف يالطيف يارب يالطيف اللطف يآرب هيا نداء لما لم أقل غيره ستار وكريم يآرب. 

