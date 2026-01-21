قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

خالد يوسف

شهدت أسعار السجائر اليوم، حالة من الاستقرار الملحوظ داخل الأسواق المصرية، في ظل التزام الشركات المنتجة والتجار بالأسعار الرسمية المعلنة، ويأتي هذا الاستقرار ليعكس توجه الدولة والشركات نحو ضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال المرحلة الحالية، خاصة مع تزايد معدلات البحث اليومية عن أسعار السجائر المحلية والأجنبية، حيث ساهم ثبات الأسعار في انتظام حركة البيع والشراء، وعدم وجود أي زيادات غير رسمية حتى الآن.

أسعار السجائر الشعبية

شهدت أسعار السجائر المحلية استقرارًا كاملًا في الأسعار، بحسب آخر تحديث لأسعار السجائر بالشركة الشرقية للدخان، فإن أسعار السجائر جاءت كالآتي:

ـ علبة كليوباترا بوكس أبيض بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كليوباترا سوفت كوين بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كليوباترا بوكس عبوة 10 بسعر 27 جنيهًا.

ـ علبة بال مال بسعر 60 جنيهًا.

ـ علبة فايسروي بسعر 60 جنيهًا.

ـ علبة بوسطن بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال أحمر بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال أزرق بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال لايت بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كليوباترا بلاك ليبول بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة السجائر بلمونت 44 جنيها.

ـ علبة مونديال سويتش بلو بيري بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال سويتش منتول بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة بلمونت بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كليوباترا سوبر ستار بسعر 44 جنيهًا.

أسعار السجائر المستوردة المعلنة رسميًا اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، مؤخرا عن القائمة الرسمية الجديدة لأسعار منتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المُسخن، بعد الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في الأسواق المصري، وواصلت السجائر المستوردة «الأجنبية» ثباتها السعري لدى المستهلكين، مسجلة الأسعار التالية:

ـ سجل سعر سجائر «ميريت» نحو 105 جنيهات.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو» نحو 97 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو كرافتد» نحو 79 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر« إل آند إم» نحو 79 جنيهًا.

ـ أسعار علبة السجائر - دافيدوف (كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 97 جنيهًا للعلبة.

ـ تايم (أحمر ـ أزرق ـ سيلفر): 53 جنيهًا.

ـ تايم شيفت (أحمر ـ أزرق): 53 جنيهًا.

أسعار التبغ المسخن اليوم

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا في مصر.

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 56 جنيهًا للعبوة.

ـ أسعار التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي.

يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.

