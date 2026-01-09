قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

حقيقة رفع أسعار السجائر خلال هذه الفترة.. الشعبة توضح كل شئ

السجائر
السجائر
البهى عمرو

يتابع عدد كبير من المواطنين خلال هذه الأيام، كل ما يحدث بأسعار السجائر، بعد أن قام بعض التجار بوقف البيع، لحدوث بعض المشكلات ويزيادة الأسعار، لكن الشعبة خرجت ووضحت كل شئ يخص أسعار السجائر.

وأكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن الشعبة بالتنسيق مع مجلس الوزراء تقدمت بمقترح لوضع «باركود» على كل علبة سجائر، يتيح للمستهلكين مسحه عبر الهاتف المحمول لمعرفة تاريخ الإنتاج والسعر الرسمي وكافة البيانات الخاصة بالمنتج، في خطوة تهدف إلى مواجهة أي تلاعب أو مغالاة في الأسعار، وضمان الشفافية داخل السوق.

توافر السجائر بالسوق

السجائر


وأوضح إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر، أن نهاية السنة المالية تشهد عادة عمليات جرد داخل الشركات، وهو ما أدى إلى توقف بعض الشركات عن البيع خلال يومي 30 و31، مشيرًا إلى أن هذا التوقف لم يؤثر على توافر السجائر بالسوق، بدليل استمرار بيع علبة «كليوباترا» بسعرها الرسمي البالغ 44 جنيهًا داخل المحطات الوطنية دون أي زيادة.

عدم وجود أي زيادات

السجائر
وشدد على أن المحطات الوطنية تمثل مؤشرًا حقيقيًا لعدم وجود أي زيادات رسمية في أسعار السجائر، مؤكدًا أن أي مواطن يمكنه التأكد بنفسه من خلال الشراء منها مباشرة.

توقف التوزيع المؤقت

سعار السجائر


وأشار رئيس شعبة الدخان إلى أن بعض التجار استغلوا بداية العام الجديد وتوقف التوزيع المؤقت لتبرير رفع الأسعار، بدعوى الحفاظ على رأس المال وزيادة المخزون، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تعكس قرارات رسمية.

تعديل الشرائح الضريبية


وأكد إمبابي أن أسعار السجائر لا يمكن أن ترتفع إلا بفرض ضريبة جديدة وفقًا للقانون، لافتًا إلى أنه رغم تعديل الشرائح الضريبية في نوفمبر الماضي، لم تقم أي شركة بزيادة الأسعار.

واختتم بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية وحماية المستهلك من أي تلاعب.


 

السجائر أسعار السجائر شعبة الدخان رئيس شعبة الدخان

المزيد

