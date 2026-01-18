قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
الري: استبعاد المحصلين غير القادرين على تحقيق المعدلات المطلوبة
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 على جروبات الغش بتليجرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر اليوم الأحد 18 يناير 2026 للمستهلك

أسعار السجائر
أسعار السجائر
خالد يوسف

سجلت أسعار السجائر في السوق المصرية اليوم الأحد 18 يناير 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ، سواء للسجائر الأجنبية أو المحلية، وسط متابعة مستمرة من المستهلكين، في ظل ترقب الأسواق لأي تحركات سعرية محتملة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد موجات التغير التي شهدها سوق التبغ خلال الأشهر الماضية.

ويعكس هذا الاستقرار استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق التبغ المصري، مع ترقب المستهلكين لأي قرارات أو متغيرات جديدة قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار السجائر المستوردة المعلنة رسميًا اليوم الأحد 18 يناير 2026

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، مؤخرا عن القائمة الرسمية الجديدة لأسعار منتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المُسخن، بعد الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في الأسواق المصري، وواصلت السجائر المستوردة «الأجنبية» ثباتها السعري لدى المستهلكين، مسجلة الأسعار التالية:

ـ سجل سعر سجائر «ميريت» نحو 105 جنيهات.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو» نحو 97 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو كرافتد» نحو 79 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر« إل آند إم» نحو 79 جنيهًا.

ـ أسعار علبة السجائر - دافيدوف (كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 97 جنيهًا للعلبة

أسعار السجائر الشعبية

شهدت أسعار السجائر المحلية استقرارًا كاملًا في الأسعار، بحسب آخر تحديث لأسعار السجائر بالشركة الشرقية للدخان، فإن أسعار السجائر جاءت كالآتي:

ـ علبة كيلوباترا بوكس أبيض بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كليوباترا سوفت كوين بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كيلوباترا بوكس عبوة 10 بسعر 27 جنيهًا.

ـ علبة بال مال بسعر 60 جنيهًا.

ـ علبة فايسروي بسعر 60 جنيهًا.

ـ علبة بوسطن بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال أحمر بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال أزرق بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال لايت بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كليوباترا بلاك ليبول بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة السجائر بلمونت 44 جنيها.

ـ علبة مونديال سويتش بلو بيري بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال سويتش منتول بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة بلمونت بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كيلوباترا سوبر ستار بسعر 44 جنيهًا.

أسعار التبغ المسخن اليوم

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا في مصر.

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 56 جنيهًا للعبوة.

ـ أسعار التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي.

يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.

أسعار السجائر أسعار السجائر في السوق المصرية حالة الهدوء النسبي ترقب المستهلكين السجائر المستوردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

ترشيحاتنا

عمرو الليثي

الشيخ ربيع جمعة والمنشد السوهاجي في برنامج واحد من الناس.. الليلة

اصالة

أصالة: اللي عشناه في Joy Awards صورة ما بتتنسى

محمد امام

محمد إمام: مصر والسعودية إيد واحدة والشعبان بينهما محبة كبيرة

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

النجمات بالاسود
النجمات بالاسود
النجمات بالاسود

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد