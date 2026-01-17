أسعار السجائر اليوم في مصر السبت 17 يناير 2026 بعد آخر زيادة

أسعار السجائر اليوم في مصر .. تشهد أسعار السجائر في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار الواضح، تزامنا مع استمرار العمل بالزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ رسميا في السوق المحلي، وهو ما دفع شريحة واسعة من المواطنين إلى تكثيف البحث عن أسعار السجائر اليوم، سواء للأنواع المحلية أو المستوردة، خاصة مع اختلاف الأسعار بين العلامات التجارية وتنوع المنتجات المتداولة في منافذ البيع المختلفة.

وتصدر ملف أسعار السجائر محركات البحث خلال الساعات الماضية، في ظل اهتمام المدخنين والتجار على حد سواء بمتابعة أي تغيرات قد تطرأ على الأسعار، لا سيما بعد الإعلان عن تثبيت الأسعار عقب الزيادة الأخيرة، والتي انعكست بشكل مباشر على جميع الأصناف المطروحة في الأسواق المصرية.

استقرار أسعار السجائر اليوم في الأسواق المصرية

استقرت أسعار السجائر في الأسواق محلي ومستورد، السبت الموافق 16 يناير 2026، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها رسميا، حيث لم تشهد الأسعار أي تحركات جديدة، الأمر الذي ساهم في حالة من الهدوء النسبي داخل الأسواق، مع استمرار تداول المنتجات بنفس القيم السعرية المعتمدة لدى التجار.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يتابع فيه المواطنون بشكل يومي قوائم أسعار السجائر، خاصة مع تكرار التساؤلات حول احتمالات حدوث زيادات جديدة أو قرارات مرتقبة تخص سوق التبغ في مصر، وهو ما يجعل أسعار السجائر من الموضوعات ذات الاهتمام الواسع على منصات البحث المختلفة.

أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم

سجلت أسعار السجائر المستوردة مستويات ثابتة دون تغيير، حيث بلغ سعر سجائر ميريت نحو 105 جنيهات، بينما وصل سعر سجائر مارلبورو كرافتد إلى نحو 79 جنيها، وسجل سعر سجائر مارلبورو نحو 97 جنيها، كما بلغ سعر سجائر إل آند إم نحو 79 جنيها.

وفيما يخص السجائر المحلية، استقرت أسعار العديد من الأصناف الشهيرة في الأسواق، حيث بلغ سعر علبة كيلوباترا بوكس أبيض نحو 44 جنيها، وسجل سعر علبة بوسطن نحو 44 جنيها، بينما وصل سعر علبة كيلوباترا بوكس عبوة 10 إلى نحو 27 جنيها، وبلغ سعر علبة فايسروي نحو 60 جنيها، في حين استقر سعر علبة كليوباترا سوفت كوين عند مستوى 44 جنيها، كما سجل سعر علبة بال مال نحو 60 جنيها.

أسعار السجائر في الأسواق اليوم بالتفصيل

واصلت أسعار السجائر المحلية الأخرى استقرارها داخل الأسواق، حيث بلغ سعر علبة مونديال لايت نحو 44 جنيها، وسجل سعر علبة كليوباترا بلاك ليبول نحو 44 جنيها، كما بلغ سعر علبة السجائر بلمونت نحو 44 جنيها، واستقر سعر علبة مونديال أحمر عند نحو 44 جنيها، وسجل سعر علبة مونديال أزرق المستوى ذاته.

كما استقرت أسعار علبة مونديال سويتش منتول عند نحو 44 جنيها، وبلغ سعر علبة بلمونت نحو 44 جنيها، بينما سجل سعر علبة كيلوباترا سوبر ستار نحو 44 جنيها، ووصل سعر علبة مونديال سويتش بلو بيري إلى نحو 44 جنيها، دون تسجيل أي تغييرات مقارنة بالأيام الآتية للزيادة الأخيرة.

أسعار التبغ المسخن في مصر اليوم

حافظت منتجات التبغ المسخن على استقرار أسعارها في السوق المصري، حيث تصل أسعار التبغ المسخن HEETS Selections بأنواعها إلى 69 جنيها للعبوة، بينما تصل أسعار التبغ المسخن HEETS Dimensions بأنواعها إلى 56 جنيها للعبوة، في حين تصل أسعار التبغ المسخن TEREA بأنواعها إلى 69 جنيها للعبوة.

ويعكس هذا الاستقرار استمرار العمل بالأسعار المعلنة دون أي تعديلات جديدة، الأمر الذي يلقى متابعة كبيرة من مستخدمي هذا النوع من المنتجات، نظرا لارتباط أسعاره بتغيرات السوق العالمية والمحلية.

متابعة مستمرة لأسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة

يرى متابعون لسوق السجائر أن حالة الاستقرار الحالية تعكس التزام التجار بالأسعار الرسمية المعلنة، في ظل الرقابة المستمرة على الأسواق، وهو ما يساهم في الحد من التلاعب السعري وضمان وصول المنتجات للمستهلك بالسعر المحدد.

ويحرص المواطنون على متابعة أسعار السجائر بشكل يومي، خاصة أن أي تغيير جديد ينعكس مباشرة على معدلات البحث عبر الإنترنت، حيث تعد أسعار السجائر اليوم من أكثر الكلمات تداولا على محركات البحث، مع اختلاف الاهتمام بين السجائر المحلية والمستوردة ومنتجات التبغ المسخن.

أهمية معرفة الأسعار الرسمية للمستهلكين

تمثل معرفة الأسعار الرسمية للسجائر أهمية كبيرة للمستهلكين، حيث تساعدهم على تجنب الشراء بأسعار مبالغ فيها، كما تتيح لهم مقارنة الأسعار بين العلامات التجارية المختلفة، في ظل تنوع الخيارات المتاحة داخل السوق المصري.

ويستمر الاهتمام بأسعار السجائر في تصدر قوائم البحث، خاصة في ظل أي قرارات اقتصادية أو تغييرات ضريبية محتملة، ما يجعل متابعة الأسعار أمرا ضروريا لشريحة واسعة من المواطنين خلال الفترة الحالية.