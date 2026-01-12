مولع سيجارة حشيش.. القبض على سائق تعاطى المخدرات أثناء القيادة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة أجرة بتعاطى مواد مخدرة حال سيره بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، الذي لايحمل تراخيص وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

وعثر بحوزة السائق على 2 سيجارة بداخلهما مخدر الحشيش بقصد التعاطى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.