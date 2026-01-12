قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: رئيس مجلس النواب شخصية سياسية ورجل دولة وقضاء
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه
حوادث

21 يناير | أولى جلسات محاكمة نائبة سابقة بتهمة دهس شاب في القاهرة

محكمة
محكمة
كتب: مصطفى رجب

حددت جهات التحقيق المختصة، جلسة 21 يناير؛ لمحاكمة النائبة السابقة منى جاب الله، بتهمة دهس شاب في شارع صلاح سالم بالقاهرة.

وكانت أسرة المجني عليه قد اتهمت النائبة بالقيادة بتهور مما أدى لوفاة نجلهم، وطالبت بفتح تحقيق عاجل وتوجيه اتهام لها بالقتل الخطأ.

وتواصل جهات التحقيقات تحقيقاتها؛ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قضية قهوة أسوان

من ناحية أخرى، تستكمل محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة استئناف محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى- في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قهوة أسوان”- على حكم إعدامه.

وقال دفاع المتهم بإنهاء حياة مالك مقهى أسوان، إن هناك إخلالا جسيما بحق الدفاع عن المتهم، وطلب رد هيئة المحكمة.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، أودعت حيثيات حكمها بإعدام المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وجاء في حيثيات الحكم، أن واقعات الدعوي تتحصل في أن المجني عليه محمد عبد الرازق محمد صاحب مقهى أسوان" الكائنة بشارع إبراهيم باشا منطقة الكوربة بقسم شرطة مصر الجديدة قد بسط الله عليه من المال والذي كان يستثمره في مجال العقارات نشب بينه وبين المتهم والذي يدعي "ناصر ص" صاحب محل جنة الفواكه للعصائر بذات المكان خلاف بسبب الجيرة وفرض السيطرة علي المكان للانتفاع به، كما أن ذلك تسبب في نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه منذ مدة سابقة علي تاريخ الواقعة تعدي كل منهما على الآخر وتم إنهاء ذلك الخلاف من قبل أهالي المنطقة إلا أن المتهم أضمر في نفسه الغل والضغينة للمجني عليه ولم يصفي له.

وتابعت الحيثيات، أنه حال علم المتهم بقيام المجني عليه بشراء حصته في العقار الكائن به محل العصير الخاص بالأول؛ استشاط غيظا ظنا منه أن المجني عليه سيحاول طرده من المحل ومقاسمته أرباحه بإقامة دعوى قضائية عليه، فوسوست له نفسه فكرة التخلص من المجني عليه، ففكر بهدوء وروية وتدبر أمره، وأعد عدته واختار الطريقة التي ينهي بها حياة المجني عليه.

وكشفت عن أن المتهم أحضر "مطواة قرن غزال" كان قد اشتراها لهذا الغرض، ويوم الواقعة كمن للمجني عليه في الطريق الذي أيقن المرور منه عائدا إلى مسكنه من أمام محله وما أن ظفر به حتي استل المطواة وأجهز عليه بطعنة قاتلة في صدره فخارت قواه وسقط مغشيا عليه أرضا وجثم فوقه ممسكا به وظل يطعنه بقوة طعنات متتالية في أنحاء متفرقة من جسده في صدره وبطنه قاصدا من ذلك قتله ولم يتركه إلا جثة هامدة، كما لم ينصاع إلى صراخ المتواجدين بمكان الواقعة لمنعه من موالاة التعدي علي المجني عليه، وظل يسير بالمطواة في الشارع مفتخرا أنه تخلص من المجني عليه بقتله بالطعنات القاسية الغادرة ومنها الإصابة الطعنية بالقلب ما نتج عنها قطع بنسيجه ونزيف بغشاء التامور أدي إلى توقف عضلة القلب والوفاة.

النائبة السابقة منى جاب الله دهس شاب صلاح سالم

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

محمد حلمي رئيسا لمجلس أمناء العاشر من رمضان و"صبحي نصر" و"الزاهد" وكيلين

جهاز العاشر من رمضان

