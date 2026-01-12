القبض على طرفى مشاجرة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة ضد أهالى المنطقة محل سكنه بالجيزة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات بهذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو لخلافات بينهما حول الجيرة تعديا خلالها على بعضهما بالضرب .



أمكن ضبط طرفى المشاجرة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) .. وبمواجهتهما أيدا ما سبق وأضافا بعدم تحريرهما محضراً بالواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

