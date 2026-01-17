قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المحلي والمستورد.. أسعار السجائر اليوم السبت 17 يناير 2026 للمستهلك

أسعار السجائر
أسعار السجائر
خالد يوسف

سجلت أسعار السجائر في السوق المصرية، اليوم الجمعة 16 يناير 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ، سواء للسجائر الأجنبية أو المحلية، وسط متابعة مستمرة من المستهلكين، في ظل ترقب الأسواق لأي تحركات سعرية محتملة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد موجات التغير التي شهدها سوق التبغ خلال الأشهر الماضية، ويعكس هذا الاستقرار استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق التبغ المصري، مع ترقب المستهلكين لأي قرارات أو متغيرات جديدة قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار السجائر المستوردة المعلنة رسميًا اليوم السبت 17 يناير 2026

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، مؤخرا عن القائمة الرسمية الجديدة لأسعار منتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المُسخن، بعد الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في الأسواق المصري، وواصلت السجائر المستوردة «الأجنبية» ثباتها السعري لدى المستهلكين، مسجلة الأسعار التالية:

ـ سجل سعر سجائر «ميريت» نحو 105 جنيهات.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو» نحو 97 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو كرافتد» نحو 79 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر« إل آند إم» نحو 79 جنيهًا.

ـ أسعار علبة السجائر - دافيدوف (كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 97 جنيهًا للعلبة

أسعار السجائر الشعبية

شهدت أسعار السجائر المحلية استقرارًا كاملًا في الأسعار، بحسب آخر تحديث لأسعار السجائر بالشركة الشرقية للدخان، فإن أسعار السجائر جاءت كالآتي:

ـ علبة كيلوباترا بوكس أبيض بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كليوباترا سوفت كوين بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كيلوباترا بوكس عبوة 10 بسعر 27 جنيهًا.

ـ علبة بال مال بسعر 60 جنيهًا.

ـ علبة فايسروي بسعر 60 جنيهًا.

ـ علبة بوسطن بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال أحمر بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال أزرق بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال لايت بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كليوباترا بلاك ليبول بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة السجائر بلمونت 44 جنيها.

ـ علبة مونديال سويتش بلو بيري بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة مونديال سويتش منتول بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة بلمونت بسعر 44 جنيهًا.

ـ علبة كيلوباترا سوبر ستار بسعر 44 جنيهًا.

أسعار التبغ المسخن اليوم

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا في مصر.

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 56 جنيهًا للعبوة.

ـ أسعار التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي.

يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.

المحلي والمستورد أسعار السجائر أسعار السجائر في السوق المصرية حالة الهدوء النسبي

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
تريند الشاي المغلي
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مسجد
