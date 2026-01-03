قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا
لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير
أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
عبد الفتاح تركي

أسعار السجائر في مصر اليوم .. تشهد أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 اهتمامًا واسعًا من جانب المدخنين وأصحاب الأكشاك والمحال التجارية، في ظلّ المتابعة اليومية لتحركات أسعار السجائر المحلية والأجنبية والتبغ المسخن داخل الأسواق المصرية.

هذا الاهتمام يتزامن مع استقرار ملحوظ في الأسعار المعلنة، إذ حافظت معظم الماركات على مستوياتها السعرية الأخيرة دون تسجيل أي تغييرات جديدة، وهو ما زاد من معدلات البحث عن أسعار السجائر اليوم وأسعار السجائر في مصر الآن عبر منصات البحث المختلفة.

أسعار السجائر اليوم

وتعد السجائر من السلع التي تحظى بمتابعة مستمرة، نظرا لارتباط أسعارها بعوامل متعددة، من بينها السياسات الضريبية وتكلفة الإنتاج وحركة الاستيراد، إضافة إلى قرارات الشركات المنتجة.

وفي هذا التقرير، نقدم تحديثا شاملا لأسعار السجائر الشعبية والمحلية، وأسعار السجائر الأجنبية، إلى جانب أسعار التبغ المسخن المتداول في السوق المصري، وفقا للقوائم الرسمية المعلنة والمتداولة اليوم.

استقرار أسعار السجائر في الأسواق المصرية

حافظت أسعار السجائر في الأسواق المصرية اليوم على استقرارها، حيث لم تشهد الأكشاك والمحال التجارية أي زيادات جديدة مقارنة بالفترة الآتية.

ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في سوق التبغ، مع التزام التجار بالأسعار الرسمية المعلنة، وهو ما يساهم في ضبط السوق ومنع الممارسات غير الرسمية في التسعير.

وسجلت بعض الماركات الأجنبية الشهيرة مستويات سعرية ثابتة، حيث بلغت ماركة “ميريت” نحو 105 جنيهات، بينما استقرت “مارلبورو” عند 97 جنيها، وسجلت “أل آند إم” سعر 79 جنيها.

ويبحث عدد كبير من المستهلكين عن هذه الأسعار بشكل يومي، خاصة في ظل اختلاف القدرة الشرائية وتنوع الخيارات المتاحة في السوق.

أسعار السجائر

أسعار السجائر المحلية اليوم في مصر

جاءت أسعار السجائر المحلية اليوم السبت 3 يناير 2026 مستقرة عند المستويات الآتية:

بلغ سعر السجائر البوكس اليوم 44 جنيها.

وبلغ سعر السجائر كليوباترا كينج سايز 44 جنيها.

وبلغ سعر السجائر كليوباترا سوفت كوين 44 جنيها.

وسجل سعر السجائر كليوباترا بوكس أبيض 44 جنيها.

وبلغ سعر السجائر بوسطن وبلمونت 44 جنيها.

واستقر سعر السجائر كليوباترا سوبر عند 44 جنيها.

وسجلت السجائر مونديال أحمر وأزرق وسيلفر سعر 44 جنيها.

استقرت السجائر كليوباترا بلاك ليبول عند 44 جنيها.

وبلغ سعر السجائر مونديال سويتش منتول وبلوبيري 44 جنيها.

وتعد هذه الأنواع من الأكثر انتشارا بين شريحة واسعة من المدخنين، نظرًا إلى انخفاض أسعارها مقارنة بالسجائر الأجنبية، وهو ما يجعلها الخيار الأول لعدد كبير من المستهلكين في مختلف المحافظات.

أسعار السجائر

أسعار السجائر الأجنبية اليوم السبت

شهدت أسعار السجائر الأجنبية اليوم حالة من الثبات، حيث سجلت أسعار السجائر ميريت 105 جنيهات.

وبلغت أسعار السجائر مارلبورو 97 جنيها.

وسجلت أسعار السجائر مارلبورو كرافتد 79 جنيها.

وبلغت أسعار السجائر إل آند إم 79 جنيها.

وتراوحت أسعار السجائر TEREA الخاصة بالتبغ المسخن بين 76 و80 جنيها.

ويلاحظ استمرار الإقبال على السجائر الأجنبية على الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية، وهو ما يعكس اختلاف تفضيلات المستهلكين وجودة المنتج من وجهة نظرهم.

أسعار التبغ المسخن اليوم في مصر

تزايدت معدلات البحث عن أسعار التبغ المسخن في مصر اليوم، بالتزامن مع انتشار استخدامه كبديل للسجائر التقليدية.

وبلغت أسعار التبغ المسخن HEETS Selections بأنواعها نحو 69 جنيها للعبوة.

ووصلت أسعار التبغ المسخن HEETS Dimensions بأنواعها إلى 56 جنيها للعبوة.

وبلغت أسعار التبغ المسخن TEREA بأنواعها نحو 69 جنيها للعبوة.

ويشهد هذا النوع من المنتجات رواجًا متزايدًا، خاصة بين فئات تبحث عن بدائل أقل اعتمادا على الاحتراق، وهو ما يدفع الشركات إلى تنويع منتجاتها وتقديم خيارات متعددة داخل السوق.

أسعار السجائر

القائمة الرسمية لأسعار فيليب موريس مصر

أعلنت شركة فيليب موريس مصر مؤخرًا عن القائمة الرسمية الجديدة لأسعار منتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المسخن، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ رسميا في الأسواق المصرية.

وتلتزم المنافذ التجارية بهذه القائمة، ما يساهم في توحيد الأسعار والحد من التلاعب داخل السوق.

ويتابع المستهلكون هذه القوائم بشكل دوري، نظرًا إلى تأثير أي تغيير في أسعار منتجات فيليب موريس على شريحة كبيرة من السوق، خاصة أن الشركة تعد من أبرز اللاعبين في قطاع التبغ داخل مصر.

متابعة مستمرة لأسعار السجائر في مصر

يستمر الاهتمام بمعرفة أسعار السجائر اليوم في مصر، سواء المحلية أو الأجنبية أو التبغ المسخن، في ظل البحث المتزايد عن أحدث التحديثات اليومية.

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر في مصر المحلي والأجنبي

وتظل أسعار السجائر من الموضوعات الأكثر تداولًا عبر محركات البحث، لما لها من تأثير مباشر على شريحة واسعة من المواطنين، وهو ما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا لدى كثيرين.

أسعار السجائر أسعار السجائر اليوم أسعار السجائر في مصر أسعار السجائر السبت 3 يناير 2026 سعر السجائر المحلية سعر السجائر الأجنبية أسعار ميريت اليوم سعر مارلبورو في مصر أسعار L&M أسعار التبغ المسخن اليوم أسعار HEETS أسعار TEREA

