ضبط 13 تاجر سجائر جملة وقطاعى في حملة تموينية بالغربية

رصدت مديرية التموين بمحافظة الغربية، 13 تاجر سجائر جملة وقطاعى، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

توجيهات رقابية

كان أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 13 تاجرا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

ردع مخالفين

تم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.