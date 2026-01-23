قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيراميكا يفرض سيطرته.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الخميس

رباب الهواري

واصل فريق سيراميكا فرض سيطرته على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء مباريات الخميس الموافق 22 يناير 2026، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة، والتي شهدت إقامة ثلاث مواجهات قوية وحاسمة في صراع القمة والقاع.


 


 

نتائج مباريات الجولة الخامسة عشرة
 

شهدت مباريات الخميس مواجهة كهرباء الإسماعيلية أمام حرس الحدود، بينما التقى وادي دجلة مع غزل المحلة، واختتمت اللقاءات بمواجهة الإسماعيلي والمقاولون العرب، وهي مباريات كان لها تأثير مباشر على مراكز العديد من الفرق في جدول الترتيب.

سيراميكا في الصدارة وبيراميدز والأهلي يلاحقان

حافظ سيراميكا على صدارة ترتيب الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، ليواصل تفوقه على أقرب منافسيه بيراميدز والأهلي، في ظل صراع قوي على المراكز الأولى مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة.

قفزة المقاولون وتراجع الإسماعيلي
 

نجح فريق المقاولون العرب في تحقيق قفزة مهمة بجدول الترتيب، بعدما تقدم ثلاث مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة، في المقابل واصل الإسماعيلي نتائجه السلبية وتراجع إلى المركز العشرين والأخير برصيد 10 نقاط، ليزداد موقفه تعقيدًا في صراع البقاء.
 

كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود

تمكن فريق كهرباء الإسماعيلية من تحسين وضعه في جدول الدوري، بعدما صعد إلى المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 13 نقطة ليبقى في المركز الخامس عشر، وسط منافسة محتدمة في قاع الترتيب.

وادي دجلة يقتحم المربع الذهبي

واصل وادي دجلة عروضه الجيدة هذا الموسم، ليحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، بينما جاء غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة من نفس عدد المباريات، ليبقى الصراع مفتوحًا في وسط الجدول


ترتيب الدوري المصري 

1 سيراميكا كليوباترا 32 نقطة
2 بيراميدز 27 نقطة
3 الأهلي 23 نقطة
4 وادي دجلة 23 نقطة
5 الزمالك 22 نقطة
6 المصري 20 نقطة
7 زد 20 نقطة
8 إنبي 19 نقطة
9 سموحة 19 نقطة
10 بتروجيت 19 نقطة
11 الجونة 18 نقطة
12 البنك الأهلي 17 نقطة
13 مودرن سبورت 17 نقطة
14 غزل المحلة 16 نقطة
15 المقاولون العرب 13 نقطة
16 حرس الحدود 13 نقطة
17 فاركو 12 نقطة
18 الجيش 11 نقطة
19 كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة 
20 الاسماعيلي 10 نقاط 
21 الاتحاد 8 نقاط 
 

