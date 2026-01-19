يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعة 5 مساءً ، ويصطدم سموحة بضيفه فاركو في تمام الساعة 8 مساءً.
وتنطلق باقى المباريات يوم الخميس الموافق 22-1-2026 بمباريات وادي دجلة ضد غزل المحلة في تمام الساعة 5 مساءً ، وحرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيليةفي تمام الساعة 5 مساءً، والإسماعيلي ضد المقاولون العرب في تمام الساعة 8 مساءً.
جدول ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق الجولة الـ15:
- سيراميكا كليوباترا – 29 نقطة (13 مباراة)
- بيراميدز – 27 نقطة (12 مباراة)
- الأهلي – 23 نقطة (12 مباراة)
- الزمالك – 22 نقطة (12 مباراة)
- المصري – 20 نقطة (12 مباراة)
- وادي دجلة – 20 نقطة (13 مباراة)
- زد إف سي – 20 نقطة (14 مباراة)
- إنبي – 19 نقطة (12 مباراة)
- بتروجيت – 18 نقطة (13 مباراة)
- الجونة – 18 نقطة (13 مباراة)
- البنك الأهلي – 17 نقطة (13 مباراة)
- مودرن سبورت – 17 نقطة (13 مباراة)
- غزل المحلة – 16 نقطة (13 مباراة)
- سموحة – 13 نقطة (13 مباراة)
- حرس الحدود – 13 نقطة (13 مباراة)
- فاركو – 12 نقطة (12 مباراة)
- المقاولون العرب – 10 نقاط (13 مباراة)
- الإسماعيلي – 10 نقاط (13 مباراة)
- طلائع الجيش – 10 نقاط (13 مباراة)
- الاتحاد السكندري – 8 نقاط (12 مباراة)
- كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط (12 مباراة).