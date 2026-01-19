يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعة 5 مساءً ، ويصطدم سموحة بضيفه فاركو في تمام الساعة 8 مساءً.

وتنطلق باقى المباريات يوم الخميس الموافق 22-1-2026 بمباريات وادي دجلة ضد غزل المحلة في تمام الساعة 5 مساءً ، وحرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيليةفي تمام الساعة 5 مساءً، والإسماعيلي ضد المقاولون العرب في تمام الساعة 8 مساءً.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق الجولة الـ15: