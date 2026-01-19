قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا.. موعد عودة مباريات الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري
حسن العمدة

تترقب جماهير الشارع المصري والكرة المصرية عودة مباريات الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”، بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا التى أقيمت بدولة المغرب.

وعاد منتخب مصر إلى القاهرة مساء أمس بعد الخروج فى دور نصف نهائى كأس أمم إفريقيا على يد السنغال التى توجت بالبطولة للمرة الثانية عبر تاريخه أمام منتخب المغرب.

وتقام مباريات الجولة 15 من عمر بطولة الدوري المصري، يوم الأربعاء المقبل الموافق 21-1-2026، ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعة 5 مساءً ، ويصطدم سموحة بضيفه فاركو في تمام الساعة 8 مساءً.

وتنطلق باقى المباريات يوم الخميس الموافق 22-1-2026 بمباريات وادي دجلة ضد غزل المحلة في تمام الساعة 5 مساءً ، وحرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيليةفي تمام الساعة 5 مساءً
، والإسماعيلي ضد المقاولون العرب في تمام الساعة 8 مساءً.

الدوري المصري الدوري المصري الممتاز دوري نايل كأس إمم إفريقيا

