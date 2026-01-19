بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا.. موعد عودة مباريات الدوري المصري

تترقب جماهير الشارع المصري والكرة المصرية عودة مباريات الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”، بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا التى أقيمت بدولة المغرب.

وعاد منتخب مصر إلى القاهرة مساء أمس بعد الخروج فى دور نصف نهائى كأس أمم إفريقيا على يد السنغال التى توجت بالبطولة للمرة الثانية عبر تاريخه أمام منتخب المغرب.

وتقام مباريات الجولة 15 من عمر بطولة الدوري المصري، يوم الأربعاء المقبل الموافق 21-1-2026، ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعة 5 مساءً ، ويصطدم سموحة بضيفه فاركو في تمام الساعة 8 مساءً.

وتنطلق باقى المباريات يوم الخميس الموافق 22-1-2026 بمباريات وادي دجلة ضد غزل المحلة في تمام الساعة 5 مساءً ، وحرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيليةفي تمام الساعة 5 مساءً

، والإسماعيلي ضد المقاولون العرب في تمام الساعة 8 مساءً.