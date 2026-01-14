وكيل «بنتايج»: اللاعب أصبح حرًا.. ومن المُحتمل استمراره في الدوري المصري

أكد يوسف مسعد، وكيل اللاعب المغربي محمود بنتايج، أن موكله لم يعد مرتبطًا قانونيًا بنادي الزمالك بعد استكمال جميع إجراءات فسخ التعاقد رسميًا.

وقال “مسعد” خلال ظهوره في برنامج «نمبر وان» على قناة CBC، إن العملية تمت بشفافية كاملة، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك لم تقدم أي حلول جادة أو مقترحات ودية رغم المراسلات المتكررة.

وأضاف: «من الناحية القانونية، بنتايج أصبح لاعبًا حرًا، وتركنا الباب مفتوحًا للنادي للتوصل إلى تسوية ودية، لكن لم يحدث أي تواصل».

وكشف وكيل اللاعب أن فسخ العقد جاء بعد تعرض اللاعب لعدم احترام واضح، حيث لم يحصل على مستحقاته المالية لمدة ثلاثة أشهر ونصف، بالإضافة إلى مستحقات متأخرة من الموسم الماضي، وهو ما دفعهم للمضي في الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة رسمياً.

وتطرّق مسعد إلى تعامل الزمالك مع الملف، مؤكدًا أن أي مبالغ يتم دفعها للاعب تُحسب لصالحه، لكنها لا توقف الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن النادي يواجه مشاكل متعددة أمام فيفا، وأن العقوبات التي أعلن عنها الزمالك بسبب غياب اللاعب عن التدريبات ستتم معالجتها وفق اللوائح الدولية.

وبخصوص العروض المتداولة للاعب من أندية مثل الأهلي وبيراميدز، قال “مسعد”: «في الوقت الحالي لا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل، لكن هناك تواصل من بعض الأندية، ومن المحتمل أن يستمر بنتايج في الدوري المصري مع فريق جديد قريبًا».