الدوري المصري | سيراميكا كليوباترا يتفوق على الاتحاد السكندري 2-1

نجح نادي سيراميكا كليوباترا في إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره الاتحاد السكندري 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم، على استاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز عمرو السوالية هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 15 بعد متابعة كرة مرتدة من القائم داخل منطقة الجزاء بتسديدة ارضية سكنت الشباك.

ونجح محمد مجدي قفشة في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 32 من ركلة جزاء

وفي الدقيقة 36 أحرز صديق أوجولا هدف تقدم سيراميكا كليوباترا بعد كرات متبادلة مع فاخري لاكاي على حدود منطقة الجزاء ليبنج في تسجيلها وإحراز تقدم سيراميكا مجدداً.

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني .

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - صديق ايجولا - اسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فريدي كوابلا.

بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح، عبد الرحمن جودة، محمود شبانة، عمرو صالح

الوسط: محمد توني، محمود دونجا، سيفوري إيزاك، محمد مجدى أفشة، يسري وحيد

الهجوم: فادي فريد