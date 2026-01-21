تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة ال15 من بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني .
خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - صديق ايجولا - اسلام عيسى - فخري لاكاي.
خط الهجوم: فريدي كوابلا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد طارق - جاستيس ارثر - عمر كمال - إبراهيم محمد - عمرو قلاوة - كريم الدبيس - أيمن موكا - محمد عبد الله - محمد صادق.