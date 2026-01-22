عودة الايجبشين ليج.. الدوري المصري يواصل الإثارة في جولة كروية مرتقبة

يشهد الدوري المصري الممتاز استمرار أجواء الحماس والإثارة، مع إقامة ثلاث مباريات قوية تحمل أهمية كبيرة للفرق المتنافسة، سواء في صراع القمة أو الهروب من مراكز الخطر.

وتأتي هذه المواجهات ضمن جولة منتظرة من المسابقة، ينتظرها عشاق الكرة المصرية بشغف كبير.

مواجهة متكافئة بين حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق أولى مباريات اليوم في تمام الخامسة مساءً، حيث يلتقي فريق حرس الحدود مع نظيره كهرباء الإسماعيلية في لقاء يتسم بالندية والتكافؤ. ويسعى حرس الحدود إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقفه في جدول الترتيب، خاصة بعد نتائجه المتباينة في الجولات الأخيرة.

في المقابل، يدخل كهرباء الإسماعيلية المباراة بطموح كبير لمواصلة تقديم العروض القوية، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين مركزه والابتعاد عن صراع الهبوط. ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا قويًا في وسط الملعب مع اعتماد الفريقين على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وادي دجلة يصطدم بغزل المحلة في لقاء الطموحات المشتركة

في التوقيت نفسه، يلتقي وادي دجلة مع غزل المحلة في مباراة لا تقل أهمية، حيث يطمح كلا الفريقين لتحقيق الفوز. وادي دجلة يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات وتأكيد قدرته على المنافسة، معتمدًا على عناصره الشابة والانضباط التكتيكي.

أما غزل المحلة، فيدخل اللقاء وهو يدرك صعوبة المهمة، لكنه يأمل في استغلال أي أخطاء من المنافس للخروج بنتيجة إيجابية. المباراة مرشحة لتكون مفتوحة هجوميًا، في ظل حاجة الفريقين للنقاط.

قمة مسائية بين الإسماعيلي والمقاولون العرب

تُختتم مباريات اليوم بلقاء قوي يجمع الإسماعيلي والمقاولون العرب في تمام الثامنة مساءً. ويسعى الإسماعيلي لمصالحة جماهيره وتحقيق فوز يعزز من وضعه في جدول الدوري، بينما يطمح المقاولون العرب لمواصلة نتائجه الإيجابية والعودة من الإسماعيلية بنتيجة مرضية.

جولة تعد بالكثير من الإثارة

تحمل مباريات اليوم في الدوري المصري وعودًا كبيرة بالإثارة والمتعة الكروية، في ظل تقارب المستويات واشتداد المنافسة. ومع كل جولة، يزداد الصراع اشتعالًا، ما يؤكد أن الدوري المصري لا يزال واحدًا من أكثر البطولات العربية تشويقًا



