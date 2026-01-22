قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. مقـ.تل 3117 شخصا خلال مظاهرات إيران
كيف أعاد قانون الإيجار القديم رسم خريطة الإخلاء بين المالك والمستأجر؟
أستاذ أزهري يكشف أسباب ابتعاد الشباب عن الدين وانتشار الإلحاد
بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم .. وبدء إجازة نصف العام رسمياً السبت
أخبار التكنولوجيا| هواوي تدخل سباق النظارات الذكية بميزة قد تقلب الموازين.. مايكروسوفت تختبر إصدارا من Xbox Cloud Gaming مدعوم بالإعلانات
سيناريو هابط.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تعمد إبراهيم دياز إهدار ركلة الجزاء
هل يجوز عقد نية صيام التطوع بعد الفجر أو الظهر؟ .. الإفتاء توضح
بمناسبة إجازة نصف العام.. السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات إضافية اليوم
تقديرات إسرائيلية عن جاهزية الجيش.. هل اقترب الهجوم الأمريكي على إيران؟
مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة
دعاء ثالث يوم في شعبان لغفران الذنب .. أدركه بـ18 كلمة من القرآن والسنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عودة الايجبشين ليج.. الدوري المصري يواصل الإثارة في جولة كروية مرتقبة

رباب الهواري

يشهد الدوري المصري الممتاز استمرار أجواء الحماس والإثارة، مع إقامة ثلاث مباريات قوية تحمل أهمية كبيرة للفرق المتنافسة، سواء في صراع القمة أو الهروب من مراكز الخطر. 

وتأتي هذه المواجهات ضمن جولة منتظرة من المسابقة، ينتظرها عشاق الكرة المصرية بشغف كبير.

مواجهة متكافئة بين حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق أولى مباريات اليوم في تمام الخامسة مساءً، حيث يلتقي فريق حرس الحدود مع نظيره كهرباء الإسماعيلية في لقاء يتسم بالندية والتكافؤ. ويسعى حرس الحدود إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقفه في جدول الترتيب، خاصة بعد نتائجه المتباينة في الجولات الأخيرة.

في المقابل، يدخل كهرباء الإسماعيلية المباراة بطموح كبير لمواصلة تقديم العروض القوية، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين مركزه والابتعاد عن صراع الهبوط. ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا قويًا في وسط الملعب مع اعتماد الفريقين على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وادي دجلة يصطدم بغزل المحلة في لقاء الطموحات المشتركة

في التوقيت نفسه، يلتقي وادي دجلة مع غزل المحلة في مباراة لا تقل أهمية، حيث يطمح كلا الفريقين لتحقيق الفوز. وادي دجلة يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات وتأكيد قدرته على المنافسة، معتمدًا على عناصره الشابة والانضباط التكتيكي.

أما غزل المحلة، فيدخل اللقاء وهو يدرك صعوبة المهمة، لكنه يأمل في استغلال أي أخطاء من المنافس للخروج بنتيجة إيجابية. المباراة مرشحة لتكون مفتوحة هجوميًا، في ظل حاجة الفريقين للنقاط.

قمة مسائية بين الإسماعيلي والمقاولون العرب

تُختتم مباريات اليوم بلقاء قوي يجمع الإسماعيلي والمقاولون العرب في تمام الثامنة مساءً. ويسعى الإسماعيلي لمصالحة جماهيره وتحقيق فوز يعزز من وضعه في جدول الدوري، بينما يطمح المقاولون العرب لمواصلة نتائجه الإيجابية والعودة من الإسماعيلية بنتيجة مرضية.

جولة تعد بالكثير من الإثارة

تحمل مباريات اليوم في الدوري المصري وعودًا كبيرة بالإثارة والمتعة الكروية، في ظل تقارب المستويات واشتداد المنافسة. ومع كل جولة، يزداد الصراع اشتعالًا، ما يؤكد أن الدوري المصري لا يزال واحدًا من أكثر البطولات العربية تشويقًا


 

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

الفنان محمود حجازي

محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص

الذهب

شعبة الذهب: عيار 21 سيتخطى الـ 7000 جنيه منتصف فبراير

مشغولات ذهبية

هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم

صورة ياسمين عبد العزيز

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

ازالات بجنوب بورسعيد ضمن الموجة 28

بورسعيد.. إزالة 10 حالات تعد لمبان مخالفة على أراضي زراعية وأملاك دولة

لاعبة الجودو المجني عليها

قا.تل زوجته لاعبة الجودو يواجه جريمته أمام محكمة جنايات الإسكندرية.. السبت

مجلس الدولة

مجلس الدولة يوقع بروتوكول أكاديمي مع الجامعات الأوروبية بمصر

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

