مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
وزارة الطاقة السورية تنفي قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
الرجل في حاجة لـ 12 خضنًا في اليوم.. استشاري نفسي يوضح

شهدت الساعات الأخيرة انتشارًا واسعًا لتصريحات الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، وحديثه عن أن الحضن والقبلة لهما دورًا هامًا في حياة الإنسان، وقال إن الرجل والمرأة في حالة للحب والحضن من بين 4 لـ 12 حضنًا يوميًا.

وأكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن الإنسان في حاجة لـ 4 أحضان في اليوم ليكون متزنًا نفسيًا، و8 مرات في اليوم ليكون الإنسان واثقًا في نفسه خلال اليوم، و12 حضنًا حتى يكون إنسانًا مبدعًا.

وأضاف وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، وأحمد دياب، أن الأطفال التي يتم احتضانها في الصغر كثيرًا يصبحون مبدعين في الكبر.

ولفت إلى أن هناك دراسة أمريكية كشفت أن الإنسان في حاجة للحضن 4 مرات في اليوم من أجل البقاء، ومن أجل الحفاظ على الصحة النفسية وتحقيق السعادة فهو يحتاج من 8 لـ 12 حضنا في اليوم.


ولفت إلى أن الأرقام التي يصرح بها ليست للهزار والتريند، لكن هذه الأشياء حقيقية، وعلى الجميع معرفة المعلومات الصحيحة، التي تفيد الأسرة بالكامل.


وتابع أن هناك دراسة أيضًا في 2021 في الدول العربية كشفت أن 61 % من الأهالي يتوقفون عن حضن الأبناء بعد وصول سن البلوغ، وأن هذا ينتج عنه حالة من المشكلات بين الأبناء.

وأشار إلى أن حضن المرأة يقلل الاجهاد لديها، وأن المواطنين أصحاب السن الكبير يصابون بالتوتر حالة عدم الحضن من الأقارب، ولذلك على الجميع معرفة المعلومات الصحيحة.
 


وكشف الدكتور وليد هندي، أن الحضن يكون مسكنا لـ الآلام، ويساعد على التئام الجروح، منوها بأن هناك دراسة خرجت في عام 2026 كشفت عن تأثير حضن الزوج لـ زوجته، والحضن الإنساني العاطفي في الشفاء بشكل سريع من الجروح.

وأضاف وليد هندي، أن الحضن يجعل الشخص الذي يقف أمامه قريب منه، وأن الأحضان تجعل الشخص لا يخاف من الغد.

ولفت إلى أن الأطفال التي تعاني من مشكلات في المعدة، أو صداع، عند تقبيلهم في الرأس، وحضنهم يقل التوتر والغضب، ويتسبب في حل مشكلات المعدة، وأمراض السكتة الدماغية، أن القبلة العاطفية  هي المسكنة والتي تقضي على مشكلات المعدة، ولذلك نطالب الجميع بالتقارب من الأقارب، والأزواج.

 
وأضاف أن العناق لا ينعكس فقط على الحالة النفسية، بل يمتد تأثيره إلى الصحة الجسدية، حيث يساعد على تقليل التوتر والإجهاد الذهني والعضلي، ويُسهم في تحسين الذاكرة، لا سيما لدى كبار السن، فضلًا عن دوره كمسكن طبيعي للآلام.

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

