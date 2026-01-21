الحضن يساعد على التئام الجروح.. استشاري نفسي يوضح

كشف الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن الحضن يكون مسكت لـ الآلام، ويساعد على التئام الجروح، منوها بأن هناك دراسة خرجت في عام 2026 كشفت عن تأثير حضن الزوج لـ زوجته، والحضن الإنساني العاطفي في الشفاء بشكل سريع من الجروح.

وأضاف وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، وأحمد دياب، أن الحضن يجعل الشخص الذي يقف أمامه قريب منه، وأن الأحضان تجعل الشخص لا يخاف من الغد.

بوسة الأطفال

ولفت إلى أن الأطفال التي تعاني من مشكلات في المعدة، أو صداع، عند تقبيلهم في الرأس، وحضنهم يقل التوتر والغضب، ويتسبب في حل مشكلات المعدة، وأمراض السكتة الدماغية.

وأشار إلى أن القبلة العاطفية هي المسكنة والتي تقضي على مشكلات المعدة، ولذلك نطالب الجميع بالتقارب من الأقارب، والأزواج.