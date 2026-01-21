قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
حريق يلتهم لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق
الحضن يساعد على التئام الجروح.. استشاري نفسي يوضح

البهى عمرو

كشف الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن الحضن يكون مسكت لـ الآلام، ويساعد على التئام الجروح، منوها بأن هناك دراسة خرجت في عام 2026 كشفت عن تأثير حضن الزوج لـ زوجته، والحضن الإنساني العاطفي في الشفاء بشكل سريع من الجروح.

وأضاف وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، وأحمد دياب، أن الحضن يجعل الشخص الذي يقف أمامه قريب منه، وأن الأحضان تجعل الشخص لا يخاف من الغد.

بوسة الأطفال

ولفت إلى أن الأطفال التي تعاني من مشكلات في المعدة، أو صداع، عند تقبيلهم في الرأس، وحضنهم يقل التوتر والغضب، ويتسبب في حل مشكلات المعدة، وأمراض السكتة الدماغية.

وأشار إلى أن القبلة العاطفية  هي المسكنة والتي تقضي على مشكلات المعدة، ولذلك نطالب الجميع بالتقارب من الأقارب، والأزواج. 

التوتر وليد هندي الحضن التئام الجروح

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

