30 % من الزوجات يضربن الأزواج.. استشاري نفسي يعلن مفاجأة

قال الدكتور وليد هندي، أستاذ الطب النفسي، إن السبب في قيام بعض الرجال بالزواج بزوجة ثانية، يكون لأسباب كثيرة منها سوء المعيشة مع الزوجة الأولى.

وأضاف أستاذ الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد » المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، عبيدة أمير، ، أن العنف بين الأزواج كان مقتصر على الرجل، بينما البيانات الرسمية تشير إلى أن 30% من الزوجات يضربن الأزواج.

وأوضح أن الزواج الثاني يكون من أجل أن يجدد الرجل حياته، وأن الزواج الثاني يكون بسبب تعرض الزوج لمشكلات من قبل الزوجة الأولى.

وأشار إلى أن الزوج يبحث عن حب حقيقي بعد أن يفقد الحب من شريكة الحياة الأولى، وإهمال الزوجة في نفسها، وعدم قيامها بالدور المطلوب منها يجعل الزوج يبحث عن زوجة جديدة.

ولفت إلى أن هناك بعض الزوجات تسمح للزوج أن يخونها بدلا من أن يتزوج عليها، لكن الزوجة الثانية ليست حراما، منوها بأنه لا يوجد سيدة تخطف رجل بل هناك رجل يمر بظروف تجعله يبحث عن زوجة ثانية.