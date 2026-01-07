"نفاد الرصيد العاطفي".. وليد هندي يوضح أسباب لجوء بعض الرجال للزواج الثاني

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الجدل الدائر حول الزوجة الثانية يتعامل مع الظاهرة بشكل ظالم ومشحون بالأحكام المسبقة، مشددًا على أن الرجل لا يُجبر أو يُخطف للزواج الثاني، وإنما يتخذ القرار وهو مدرك تمامًا لتبعاته النفسية والاجتماعية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن تحميل الزوجة الثانية مسؤولية تفكك الأسرة الأولى طرح غير دقيق، موضحًا أن الرجل الذي يقدم على هذه الخطوة يكون قد وصل نفسيًا إلى حالة من الفراغ أو التدهور العاطفي قبل الزواج الثاني، وليس بعده.

وأوضح أن من أبرز الدوافع النفسية للزواج الثاني سوء المعاشرة الزوجية وغياب التفاهم، لافتًا إلى أن العلاقات الزوجية تشهد في بعض الأحيان أنماطًا من العنف المتبادل، مؤكدًا وجود دراسات تشير إلى ارتفاع نسب العنف الزوجي من الطرفين، وليس الرجل فقط.

وأشار إلى أن الزواج الثاني قد يمثل، في بعض الحالات، وسيلة لإعادة إحياء الدوافع الحياتية لدى الرجل، ورفع ما يُعرف بـ«المفهوم الذاتي» أو تقدير الإنسان لذاته، مؤكدًا أن القرار لا يكون نابعًا من الملل فقط، بل نتيجة تراكم أسباب نفسية طويلة.

وأضاف أن ما وصفه بـ«نفاد الرصيد العاطفي» بين الزوجين يعد من أخطر المؤشرات التي تدفع الرجل للبحث عن علاقة جديدة، موضحًا أن الإهمال المتبادل وتراجع الأدوار داخل العلاقة الزوجية يلعبان دورًا محوريًا في ذلك.